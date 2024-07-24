Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamının bulunduğu Egemenlik Evi binasına geldi. Tugay tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Her belediyenin olduğu gibi İzmir'in de sorunlarının olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Tugay'ın bu sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inandığını söyledi.

Cemil Tugay da Kılıçdaroğlu'nu uğurladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun belediyeyi ziyaretiyle kendilerini onurlandırdığını ifade eden Tugay, "Kendisinin geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar hepimizin takdirindedir. Özellikle toplumun çok farklı kesimleriyle kurduğu bağlar sonucu oluşmuş siyasal zemin hem geçen yerel seçimde toplumsal uzlaşmanın zeminini oluşturmuştur hem de muhtemelen önümüzdeki genel seçimde partimiz için iktidar yolunu açan çalışmalardan biri olacaktır." dedi.

Memurların yaptığı eylemler

Önceki belediye başkanı Tunç Soyer ile bazı konularda farklı düşünce ve uygulamalar içinde olabileceklerini dile getiren Tugay, belediye çalışanı memurlarla yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasına yönelik süreçle ilgili soruları cevapladı.

Memurlara verilebilecek sosyal denge tazminatı konusunda yasal üst sınır bulunduğunu, bunun üstüne çıkıldığında belediye başkanlarına zimmet çıkarılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı konusunda Sayıştay'ın uyarılarının olduğunu aktaran Tugay, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımıza bunu söylediğimizde onlar da 'haklardan geri gitme demektir bu' diyerek kabul etmediler. Saygı gösterebiliriz ama şöyle bir şey var. Ben her durumda yasalara tabiyim. En yüksek üst sınırdaki teklifi yaptık, kabul etmediler. Sonra bir eyleme başladılar. Bu eylemlerin bazıları CHP il binası önünde, bazıları da genel merkez önünde oldu. Bunu genel merkeze taşıdılar."

Tugay, halen yasal üst sınırın üzerinde bir rakam önerdiklerini ancak bunun için de Belediye Meclisi kararı gerektiğini sözlerine ekledi.