Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile 'Yiğitlerim' diyerek video paylaştı! Her ikisine de ayrı birer görev verdi

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, yanına seçilirse cumhurbaşkanı yardımları olacak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da alarak "Yiğitlerim" notuyla yeni bir video paylaştı. "Ekrem Başkanım solumda Mansur Başkanım da sağımda" diyen Kılıçdaroğlu, her iki ismi de ayrı ayrı görevler verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na afetlere hazırlık ve şehircilik görevlerini verirken; Yavaş'a ise yoksullukla mücadele ve kalkınma konusundaki görevlerde sorumlu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi yeni videosu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına "Yiğitlerim" notunu düştü.

"EKREM BAŞKAN SOLUMDA, MANSUR BAŞKAN SAĞIMDA"

Kılıçdaroğlu'na yeni videoda bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Seçim sonrası cumhurbaşkanı adayı olacağı daha önce açıklanan iki ismi Kılıçdaroğlu, videonun hemen başında"Ekrem Başkanım solumda Mansur Başkanım da sağımda" diyerek tanıttı.

GÖREVLERİNİ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu, videoda İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevlerini açıkladı. Buna göre İmamoğlu'naafetlere hazırlık ve şehircilik görevleri verilirken; Yavaş ise yoksullukla mücadele ve kalkınma gibi konularda sorumlu yapıldı.