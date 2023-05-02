Kılıçdaroğlu: Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet edeceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye adalet ve hukuku getireceğini söyleyerek, "Devletin dini adalettir. Adaleti getirmeye hazır mısınız? Benim de size sözüm olsun; sizin için çalışacağım, hiçbir ayrım yapmadan çalışacağım. 85 milyona hizmet edeceğim, hiçbir ayrılık gayrılık olmayacak. Herkesin kimliğine herkes saygı duyacak. Herkesin kimliği kendi şeref ve onurudur" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen 'Millet Buluşması'nda vatandaşlara hitap etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun de yer aldığı etkinlikte Kılıçdaroğlu, konuşmasına "Hiç meraklanmayın hak, hukuk ve adaleti ne pahasına olursa olsun bu ülkeye getireceğim. Bu ülkeye huzuru, bereketi getireceğim, kucaklaşmayı getireceğim" diyerek başladı. Kılıçdaroğlu, gençliğinin Patnos'ta geçtiğini ifade ederek rahmetli babasının, torununa görkemli Süphan Dağı'nın ismini verdiğini, Süphan'ın da İzmir'de çalıştığını söyledi.

Vatandaşlardan destek isteyen İmamoğlu, "Bu seçim, bir parti seçimi değil. Hakkın, hukukun adaletin, eşitliğin, demokrasinin, adamına göre adaletin değil, kişiye göre adaletin değil. Bu seçim herkes için adalet ama düzgün adalet. Yargısız infaz yok, hukuksuzluk yok. Bu seçim, böyle bir seçim. Onun için biz diyor ki; Millet İttifakı'nı tercih ettiğiniz takdirde bizim ekibimiz kuvvetli. Ekibimizde güçlü liderler var. Ekibimizde 2 büyükşehir belediye başkanı var. Esas olarak bizim ekibimizde hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış, aynı zamanda devlet insanı erdemiyle, insanlığıyla herkesi kucaklayan etnik kökenine bakmadan, kimliğine bakmadan, inancına bakmadan herkese eşit bakacağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etme seçimidir."