Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine giden Selvi Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini 'Sevgili eşim' notuyla paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Afşin ilçelerini ziyaret ederek afetzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini "Sevgili eşim" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dün deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Afşin ilçelerini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

GÖRÜNTÜLER PARTİNİN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞILDI

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından Selvi Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı. CHP'nin paylaşımında; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Afşin ilçelerini ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi" denildi.

KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMI ALINTILADI: SEVGİLİ EŞİM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine yaptığı ziyaretin görüntülerini bu gece sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Sevgili eşim" mesajını paylaştı.