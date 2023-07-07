Kılıçdaroğlu, 4 Haziran'dan sonra sadece üç danışman atadı

CHP, genel başkan Kılıçdaroğlu'nun 4 Haziran'dan sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman ataması yapmadığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucusu Gökşen Anıl Ulukuş'u baş danışman olarak ataması parti içinde krize neden olmuştu. CHP Genel Merkezi, bugün bir açıklama yayınlayarak 4 Haziran sonrası Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmadığını duyurdu.

"BU TARİHTEN ÖNCE ATANAN TÜM DANIŞMANLARIN GÖREVİ SONA ERMİŞTİR"

Yapılan açıklamada, "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

ULUKUŞ: GENEL BAŞKAN'A 4 KERE 'BEN HALA DANIŞMAN MIYIM' DİYE SORDUM

Partiden gelen açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi: "Sayın Genel Başkan'a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere "Ben hâlâ danışman mıyım?" diye sordum. Her seferinde 'Burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et' cevabını aldım.

"BASKILARA DAYANAMAMIŞ OLABİLİRSİNİZ AMA HER ŞEYİN BİR USULÜ VAR"

Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor.

"BENİ CHP'Lİ OLMAMAKLA İTHAM ETTİLER"

'Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun' zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP'li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP'nin altı okuyla problemi olanlar CHP'li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP'nin kurucu iradesidir.

"BİRİNİN MEZE OLMASINI SEYREDİYORSUNUZ"

Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP'yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP'de biri 'Çok Milliyetçi' olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz. Son olarak, Atatürk'ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır."

BİR TEPKİ PAYLAŞIMI DAHA YAPTI

Sonrasında konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapan Ulukuş, "Türk milleti bugün zamlarla eziliyor. Benim için gösterdiğiniz gayreti ve çevirdiğiniz telefon trafiğini bu konuda da yapın. Artık önünüzde "faşist" bir engel de yok. Seçimlerde gösterdiğiniz üstün performans ile buyurun yapın muhalefetinizi" diyerek bir sitemde daha bulundu.

4 TEMMUZ'DA İLAN ETMİŞTİ

Öte yandan; Gökşen Anıl Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğini 4 Temmuz'da ilan etmişti. Ulukuş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" demişti.