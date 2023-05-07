Kemahlılar AK Parti milletvekillerini ağırladı

Erzincan Kemahlılar Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve 28. dönem milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci seçimin önemine vurgu yaparak Kemahlılardan oy istediler.

Programa ev sahipliği yapan Erzincan Kemahlılar Dernek Başkanı Mahmut Cantekin kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Cantekin, Erzincan'ın Kemah ilçemize yapılan yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerine teşekkür ederek destek sözü verdi.

"9'lu masanın dertleri Recep Tayyip Erdoğan"

Ardından konuşmasını yapan AK Parti 2. sıra milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, "Erzincan'da belediye başkan yardımcılığı, AK Parti yöneticilikleri ve iki dönemdir il başkanlığı yaptığını ve bu dönemde de milletvekili olarak Erzincan'a hizmet etmek istediğini ifade etti. 2002 den bu yana bütün seçimleri AK Parti adına idare eden kişi olarak bu seçim kadar önem taşıyan bir seçim görmediğini belirten Şireci, "PKK'nın meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçim arifesinde bir yol ayrımındayız. Yaklaşmakta olan seçim önemli. Daha çok çalışmak zorundayız, 6'lı masanın dertleri Recep Tayyip Erdoğan. Dertleri büyüyen, güçlenen dünya lideri olmaya namzet büyük Türkiye. Güçlü Türkiye demek, emperyalistlerin dünya üzerindeki hakimiyetlerini kaybetmeleri demektir. Biz yeryüzündeki tüm mazlum milletlerin son umuduyuz. Bu yüzden bu seçim çok önemli" dedi.

Milletvekili Burhan Çakır'da seçimlerin dünya genelinde çok önemsendiğini hatırlattı. Çakır, 5 yıllık milletvekilliği sürecinde Erzincan'a yapılan yatırımlardan bahsederek bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partiye oy istedi.

"Erzincan'dan tekrar 2 milletvekili birden Ankara'ya gitmek istiyoruz"

28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman konuşmasında, "AK Parti olarak bu seçime en iyi şekilde hazırlanarak sizlerin katkısıyla Erzincan'da tekrar 2 milletvekili birden Ankara'ya gitmek istiyoruz. Bana zaman zaman başka yerlerden de vekil olabilirsin diyenler oluyordu. Benim hedefim milletvekili olmak değil, Erzincan milletvekili olmak istiyorum. 5 yıl daha Erzincan bizlere ruhsat verirse bütün projelerimizi bitirmek istiyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda tarım, sanayi ve turizmle Erzincan'ı kalkındıracağız. Bunu da sulama ile yapacağız ve sulama ile ilgili bir problem kalmayacak. Erzincan'da Turna Çayır Barajı bitti, Ballı Barajı yapımı devam ediyor. Pompaları yeniledik. Sulama paralarının yarısını da devlet ödeyecek. Erzincan tarım ve hayvancılıkla gelişecek. Hastanemizin yapımı devam ediyor. Bizim sloganımız; Erzincanlılar tedavilerini Erzincan'da olsunlar. Bunun için yeni hastane yapıyoruz" dedi.

"Doğalgazı şuan bedava yakıyoruz"

Ergan Dağı'na da otel yapına başlandığını söyleyen Karaman çevre ve şehircilik anlamında da önemli yatırımların yapıldığını belirtti. Tüm ilçelere ve mahallelere de doğal gaz gideceği müjdesini veren Karaman, "Kemah doğalgaza erişen ilk ilçelerinden biridir. Doğalgazı bulunmayan hiç bir ilçemiz kalmayacak. Biliyorsunuz liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'de harika işler oluyor. Doğal gazı şuan da bedava yakıyoruz. Bundan sonra da mutfaklarda bedava olacak" ifadelerine yer verdi.

"Komşu illerimize duble yollardan gideceğiz"

Erzincan'ın komşu illeri arasında yer alan Sivas ile Ankara arasını 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinin açılışına katıldığını ifade eden Karaman, "Ankara-Sivas yüksek hızlı treni faaliyete başladı. Biliyorsunuz, her yerde söylüyorum ki tren beni sever ben de treni. Sivas'ta gördü beni çok sevindi tren. Ankara'dan Sivas'a hızlı trenle geldim. Geçen sefer de söz verdik, doğrudur ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hızlı tren mutlaka Erzincan'a gelecek. İnşallah bu dönem içerisinde hem Kızıldağ'ı hem Sakaltutan'ı hem Ahmediye Tüneli'ni hem de Kuzey Güney hattı ve Kemaliye yolunu da bitireceğiz. Erzincan-Kemah- İliç yolu da bu dönem bitecek. Komşu illerimize de duble yollardan gideceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılım sağlayan davetliler toplu fotoğraf çekimi ile günü programı sonlandırdılar. - ERZİNCAN