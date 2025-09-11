Kayyum muamması: Gürsel Tekin 'Görevimizin başındayız' dedi, polis ablukayı kaldırdı

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini esastan reddetti. Kararın ardından polis ablukası kaldırıldı, kayyum heyetinden isimler binadan ayrıldı. Gürsel Tekin ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

BAŞARIR: TEDBİR KARARI BOŞA DÜŞTÜ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mahkemenin kararını değerlendirerek, "İl binamız ve il başkanlığı yönetimi için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Bu dakikadan sonra derhal gereğinin yapılması, bu rezaletin ortadan kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABLUKA KALKTI

Kayyum kararının uygulanmasının ardından polis ablukasına alınan il başkanlığı binası, partililer ve milletvekillerinin girişine kapatılmıştı. Mahkeme kararının ardından polis bariyerleri kaldırıldı, bina önündeki kaos sona erdi.

KAYYUM HEYETİ ÇEKİLDİ

Kararın açıklanmasıyla eş zamanlı olarak Gürsel Tekin'in kayyum heyetindeki iki ismin binadan ayrıldığı öğrenildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN MESAJ

Kayyum heyeti adına açıklama yapan Gürsel Tekin ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum. Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz."