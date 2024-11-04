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Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

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İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'nin ardından bugün Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği başkanı sıfatıyla AK Parti dışındaki tüm siyasi partilerin liderlerinden randevu istedi. İmamoğlu'nun görüşme talep ettiği isimlerin arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından bu sabah saatlerinde Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

BELEDİYELER BİRLİĞİ YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Bakanlığın kayyum kararları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Ankara'da başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nin olağanüstü toplantısına katılacak.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN RANDEVU TALEP ETTİ

İmamoğlu'nun Ankara ziyareti öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti dışında TBMM'de grubu olan tüm siyasi partilerin genel başkanlarından randevu istediği öğrenildi.

DEM PARTİ VE TİP DE LİSTEDE

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı sıfatıyla liderlerden randevu talep eden İmamoğlu'nun görüşmek istediği isimlerin arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olduğu ifade ediliyor. Görüşme gerçekleştirilmesi planlanan siyasi partiler arasında DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) de bulunuyor.

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımustafa kılıç:

senden önceki yönetimin başlattığı projeler hariç yeni bir proje sunmadın. sözlerinin hiç birisini tutmadın. hatta başlamış projeleri durdurdun. kendi işinle uğraşman gerekirken bu neyin telaşı bu neyin koşturması.

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

hepsının cekındıgı önünü kapatmaya calıstıkları tek adam ımamoglu..

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