Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından bu sabah saatlerinde Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

BELEDİYELER BİRLİĞİ YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Bakanlığın kayyum kararları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Ankara'da başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nin olağanüstü toplantısına katılacak.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN RANDEVU TALEP ETTİ

İmamoğlu'nun Ankara ziyareti öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti dışında TBMM'de grubu olan tüm siyasi partilerin genel başkanlarından randevu istediği öğrenildi.

DEM PARTİ VE TİP DE LİSTEDE

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı sıfatıyla liderlerden randevu talep eden İmamoğlu'nun görüşmek istediği isimlerin arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olduğu ifade ediliyor. Görüşme gerçekleştirilmesi planlanan siyasi partiler arasında DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) de bulunuyor.