Kasapoğlu: 'İzmir, mecliste daha fazla AK Partili milletvekili ile temsil edilmeli'

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir'de AK Parti'nin daha güçlü temsil edilmesi için teşkilatlara "Daha fazla çalışma ve sahada aktif olma" çağrısında bulundu.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Mahalle Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Aliağa, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Kınık ve Menemen'den yoğun bir katılımla geçen toplantıda Dr. Kasapoğlu teşkilat ve önümüzdeki döneme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve engin vizyonu ile ortak aklın, istişarenin, birlikte çalışmanın ve zaferin partisi olduğunun altını çizdi.

"Dile kolay 25 yıla yakın bir mücadele"

Kasapoğlu, "Yaklaşık çeyrek asırdır dünya siyasi literatüründe bir ilk olarak, bir demokrasi örneği olarak her defasında milletimizin teveccühüne mazhar olmuş bir harekettir. İşte bu hareketin bel kemiği, omurgası, olmazsa olmazı; teşkilatıdır. İşte o teşkilatlar, il teşkilatıyla, ilçeleriyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla ve ülkemizin her bir noktasına uzanan mahalleleriyle, mahalle başkanlarıyla bir örnektir, Çeyrek asır Dile kolay. Yirmi beş yıla yakın bir mücadele. ve kurulduğu andan itibaren iktidarda bulunmuş, halkımızın iktidar görevini verdiği bir hareket. Her defasında sandık milletimizin önüne konduğunda o sandıktan lider çıkmak o sandığı AK Parti oylarıyla doldurmak işte bu teşkilatın bu aziz teşkilatın bu güzide kadronun zaferidir." dedi.

"Demokrasinin namusu sandıktır"

"Demokrasilerin namusu sandıktır" diyen Kasapoğlu, "Biz sandıkta biz AK Parti hareketi olarak AK Parti siyaseti olarak başkasına ait ne bir oya tenezzül ederiz ne de tek bir oyumuzu bir başkasının istismar etmesine müsaade ederiz. O yüzden değerli arkadaşlar, mahalle başkanları, ilçe yönetimleri bu teşkilatı bugüne kadar omuzlayıp bugünlere getiren bu güzide arkadaşlarımız inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de yine tüm dünyanın siyasi literatürüne, demokrasi literatürüne uygun bir şekilde kendilerini güncelleyip daha aydınlık yarınlar için daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni zaferler için yola düşecekler" diye konuştu.

"İzmir'de pilotumuz Bilal Başkanımız!"

Kasapoğlu genel ve yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "İzmir Türkiye'nin en güzel illerinden biri. Güzel İzmir. İzmir'e dair hayallerimiz var. Bu dava bayrağını İzmir'de daha yukarı doğru taşımamız gerekiyor. O yüzden daha çok çalışacağız. İzmir'deki pilotumuz Bilal Saygılı başkanımız, kendisi aynı zamanda ralli pilotudur da. Önümüzdeki süreçte hem yerel hem de genel seçimler, onun liderliğinde, ilçe başkanlarımızla, kadın kollarımızla ve tabii ki birbirinden değerli ve kıymetli çok büyük sorumluluk taşıyan mahalle başkanlarımızın sırtında yükselecek ve bu kutlu bayrağı İzmir'in en yüksek noktasına taşıyacağız. Ben buna inanıyorum. Bugün burada bulunan ilçe ve mahallelerde çok büyük hedeflerimiz var. İzmir'de 8 milletvekilimiz var. Açıkçası AK Parti'nin meclisimize İzmir'den daha fazla temsilci göndermesi lazım. İzmir parlamentoda daha fazla arkadaşımızla, daha güçlü şekilde temsil edilmeli. Bugüne kadar nasıl inanarak gayret göstererek ve bu ülkenin siyasi hayatına yeni kavramlar yeni metotlarla birlikte geldiysek bundan sonra da asla taviz vermeden, asla boşluk bırakmadan, bir anlık gaflete dahi düşmeden yine aynı şekilde çalışarak, inanarak ve bugünkü gibi bir ve beraber olarak devam edeceğiz. Tüm İzmir'de daha aktif olacağız, sahada daha güçlü olacağız, ev ev dolaşacağız, hane hane kapıları çalacağız, çarşıda olacağız, pazarda olacağız. Bu hareket bir taban siyaseti. Bir vizyon ortaya koyan, halktan kopmadan halkla birlikte aynı hissiyatı paylaşarak, empati kurarak ve asla bu yüce millete tepeden bakmadan 30 ilçede bu gücü, bu gönül birlikteliğini yansıtacağız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı