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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

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Konya'nın Karatay ilçesinde 7 Mart 2025 akşamı yaşanan olayda 2 yaşındaki bir çocuk köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından mahalle aralarına "besleme" istasyonları kuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya büyük tepki var.

Konya'da 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, yaşamını yitirdi. Konya Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada "Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle akrabalarına ziyarete giden minik Rana, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

BAŞKANA TEPKİ YAĞIYOR: TUTUKLANSIN

Olayın ardından mahalle aralarına "besleme" istasyonları kuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya büyük tepki var. Sosyal medyada #HasanKılcaTutuklansın etiketiyle kısa sürede binlerde tweet atıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

TEPKİLER ARTINCA KLİŞE BİR AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada tepkilerin büyümesinin ardından klişe bir açıklama ile olayı geçiştirmeye çalışan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bizlerin tüm şehir olarak topyekün bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbim'den rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kılca'nın açıklamasının altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • İşini yapmayı bilmediğin gibi utanmayı da bilmiyorsun!
  • Yüzü de kızarmıyor!
  • Hemen bu gece istifa et. Bir dakika bile kaybetme...
  • Karatay halkı bilsin ki, Karatay belediyesinin koltuğunda, eline çocuk kanı bulaşmış biri oturuyor.
  • Acın büyük ya, zerre sorumluluk hissediyor musun?
  • Bu ülkede adaletin kırıntısı kaldıysa sizi o koltukta bırakmazlar.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
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