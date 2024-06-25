Karacabey Belediye Başkanı 'Lezbiyenler mesken tuttu' diyerek kapattığı plajı böyle savundu: Pavyon yerine plaja ruhsat alsaydınız

Bursa ilçesi Karacabey'de belediyenin kadınlar plajını kapatması, Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gündeme geldi. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Pavyonlara verilen ruhsat yerine kadınlar plajına ruhsat alsaydınız." sözleriyle belediyeyi önceki dönem yöneten AK Partili Belediye Başkanı Ali Özkan'ı eleştirdi.

"ORALARDA OLACAK İLLEGAL İŞLERE KARŞIYIZ"

Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Karacabey'de kapatılmasıyla gündeme gelen kadınlar plajı konusunda İYİ Partili Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabat, bir açıklamada bulundu. Karabat, "Bizler legal işlere asla karşı değiliz. Şu anda kıyı şeritlerimiz büyükşehir meclisindedir. Pavyonlara verilen ruhsat yerine kadınlar plajına ruhsat alsaydınız. Biz oralarda olacak illegal işlere karşıyız. O yüzden biz de halkımızın isteklerini yerine getirdik." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kadınlar için ayrılan plaj kapatılmış, bir vatandaş, plajın son halini sosyal medyadan duyururken Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise "Değerli Tunalı Başkan, lezbiyenlerin mesken tuttuğu bir plajı halka arzımız kurdele gerektirmiyor." ifadeleriyle tepki çeken bir yorum yapmıştı.