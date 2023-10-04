Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin gelecekte barışın teminatı olacağını söyledi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'nun barışının teminatı olacağını belirtti. Malkoç, Türk Kızılay Gençlik Kampı'nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı ve gençlere Türkiye'nin geleceğini inşa edecekleri mesajını verdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, " Türkiye, gelecekte Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Orta Doğu'nun barışının teminatı olacak. Türkiye, dünyada huzur ve barışı sağlayan ülkelerin başında gelecek. Ben bunu söylerken hem geçmişteki tecrübeme dayanarak söylüyorum hem de sizin gözlerinize bakıyorum, oradaki ilham ve ışıkla söylüyorum." dedi.

Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı ile Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türk Kızılay arasındaki işbirliği kapsamında Heybeliada'da düzenlenen Kızılay Gençlik Kampı'nda üniversitelerin ombudsmanlık öğrenci kulüplerinin temsilcileri ile bir araya gelen Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü hatırlattı.

Malkoç, Kızılay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun bu noktada birlikte yürüdüğünü ifade ederek, "Gençler, biz sizleri davet ettik. Üniversitelerimize mektuplar yazdık, koşarak geldiniz. Sizler önceki nesillere göre çok daha şanslısınız. Sizler 2023, yani Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde okuyorsunuz, bir kısmınız mezun olacaksınız. 2053'te mühendis olacaksınız, avukat, öğretmen olacaksınız, üretici olacaksınız, ihracatçı, sanayici olacaksınız yani yeni Türkiye'yi siz inşa edeceksiniz. O açıdan içinde bulunduğunuz zamanın kıymetini iyi bilir." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte çok sıkıntılar çektiğine değinen Malkoç, kendi nesli üniversitede okurken günde 20-25 kişinin öldürüldüğünü, sağcı ve solcunun birbirini vurduğunu, siyasi krizler, tartışmalar, lüzumsuz çekişmeler ile siyasi istikrarsızlar yaşandığını anlattı.

Malkoç, bunların hepsinin geride kaldığını belirterek, şimdi gençlerin önünde Aziz Sancarların bulunduğunu dile getirdi.

Bir toplumun gücünün iyi yetişmiş insanların kuracağı iyi müesseselerden ortaya çıkacağını vurgulayan Malkoç, "Türkiye, gelecekte Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Orta Doğu'nun barışının teminatı olacak. Türkiye, dünyada huzur ve barışı sağlayan ülkelerin başında gelecek. Ben bunu söylerken hem geçmişteki tecrübeme dayanarak söylüyorum hem de sizin gözlerinize bakıyorum, oradaki ilham ve ışıkla söylüyorum. Gözünüzdeki bu ışığı çoğaltmanız gerekiyor. O da azimle, gayretle olacak. Biz de size imkan sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Malkoç, Türkiye'de 150 üniversitede ombudsmanlık kulüpleri kurulduğunu kaydederek, öğrencilere meslekleri ne olursa olsun kendilerini iyi yetiştirmeleri ve yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Güneş batmayan bir iyilik hareketinin mensuplarıyız"

Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Saygılı ise kadim medeniyet kodlarından aldıkları enerjiyle her gün canlı operasyon yöneten bir iyilik kurumunun neferleri olduklarını söyledi.

Saygılı, bu program devam ederken Türkiye'nin 300. noktasında kan aldıklarını belirterek, "1156 hastanede kana ihtiyacı olanlara yönelik operasyon yapıyoruz. 700 şubesiyle Türkiye'nin bütün kırsalında, taşrasında, şehrinde, merkezinde, bir çocuk aç yatmasın diye gıda kolisi taşıyoruz. Dünyada 59 noktada operasyon yürütüyoruz. Güneş batmayan bir iyilik hareketinin mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Saygılı, Kamu Başdenetçisi Malkoç'a kırmızı hilalden oluşan plaket takdim etti.

Malkoç, daha sonra öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Bu yıl ikincisi 1-7 Ekim'de düzenlenen kampa, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 50 üniversitenin ombudsmanlık öğrenci kulüplerinin temsilcileri katıldı.