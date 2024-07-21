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Kamala Harris, Biden'ın desteğini almak için elinden geleni yapacağını söyledi

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ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışında desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti'yi ve ulusunu Donald Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışında desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, " Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu Donald Trump'ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın desteğini almaktan onur duyduğunu ifade etti. Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Harris, "Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu Donald Trump'ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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