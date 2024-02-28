Kadın model Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır'da muhtar adayı oldu
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde fark bir heyecan daha yaşanacak. Büyük bir çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adaylığı için ilk kez bir kadın model Diyarbakır'dan adaylığını açıkladı.
KAYNARTEPE MAHALLE MUHTARLIĞINA ADAY OLDU
Simurg Sarsılmaz, Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu belirtti. Başarının yolu çalışmaktan ve samimiyetten geçtiğini vurgulayan Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı yarışacak.
KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sarsılmaz kararını sosyal medya platformu X üzerinden duyurarak "Diyarbakır bağlar kaynartepemuhtar adayı! Oylarınıza talibim" ifadelerini kullandı.