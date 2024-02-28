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Kadın model Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır'da muhtar adayı oldu

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31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde fark bir heyecan daha yaşanacak. Büyük bir çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adaylığı için ilk kez bir kadın model Diyarbakır'dan adaylığını açıkladı.

Kadın model Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır'da muhtar adayı oldu

KAYNARTEPE MAHALLE MUHTARLIĞINA ADAY OLDU

Simurg Sarsılmaz, Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu belirtti. Başarının yolu çalışmaktan ve samimiyetten geçtiğini vurgulayan Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı yarışacak.

Kadın model Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır'da muhtar adayı oldu

KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sarsılmaz kararını sosyal medya platformu X üzerinden duyurarak "Diyarbakır bağlar kaynartepemuhtar adayı! Oylarınıza talibim" ifadelerini kullandı.

Kadın model Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır'da muhtar adayı oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

bekir Kizildemir:

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