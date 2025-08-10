Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Milyonların merakla beklediği zirvenin ana gündem maddeleri ise Terörsüz Türkiye süreci, İsrail'in Gazze'yi işgal planı, Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması ve ülke genelindeki orman yangınları olacak.

Milyonların merakla beklediği Kabine toplantısı yarın gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta masaya yatırılacak.

SDG'NİN HASEDE'Kİ KONFERANSI DEĞERLENDİRİLECEK

Silah bırakma sürecinde son durum, istihbarat raporları ışığında ele alınacak. Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye Haseke'de düzenlediği konferans da Ankara'nın yakın takibinde.

Suriye yönetimi o konferansı "Ulusal birliğe aykırı" ve "10 Mart Mutabakatı'nın ihlali" olarak nitelendirip, SDG ile Fransa'da yapılması planlanan toplantılara katılmayacağını duyurmuştu. Suriye'de yaşanan bu gerilim, kabinenin gündeminde olacak.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN'IN BARIŞ ANLAŞMASI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması da gündemde olacak. Ankara, barış yolunda sağlanan ilerlemeden memnun. Kalıcı barış ve istikrar İçin neler yapılabileceği toplantıda masaya yatırılacak.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

Gazze'deki son durum da kabinede ele alınacak başlıklar arasında. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına Ankara tepkili. İsrail'in o kararına karşı atılabilecek adımlar kabinede görüşülecek.

ORMAN YANGINLARI DA GÜNDEMDE

Ve orman yangınları... Kabine toplantısında, ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele, tahribat ve oluşan zarar da konuşulacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip, kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Hani ekonomi konusu, nerede geçim sıkıntısı???

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıisa yatar:

Ağaların keyfi yerinde milleti düşünürler mi hiç!Maaşlar ev kirasindan düşük yazık gerçekten.

yanıt27
yanıt0
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Nerede emekli açlar , doymayanlar…

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Bu kadar aç köpeği istesen bir araya toplayamazsın Reis…

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFurkan cetin:

Boş tencere efendi

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan cetin:

Boş tencere efendi ata fabrikaları kapanıyor konkardato ilan ediyor yandaş fabrikalar yükseliyor allahtan kork millet gerçekten zor durumda ev geçindirenler her ay içerde kimse mal mülk sahibi olamıyor maf ettin bizi

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Bu adamı görünce tüm günüm kötü geçiyor, Din tüccarı

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
