Japonya Dışişleri Bakanı: Rusya-Kuzey Kore Silah Anlaşması BM Kararlarına Aykırı

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinde gündeme gelen silah anlaşmasına ilişkin bugün açıklama yaptı. Kamikawa, durumun yakından takip edildiğini, olası bir silah anlaşmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacağını belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Kuzey Kore görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kamikawa, olası Rusya-Kuzey Kore silah anlaşmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz zirve toplantısının sonucuna ilişkin bir yanıt verebilecek durumda değil. Kuzey Kore ile silah ve ilgili malzemelerin ticareti ve bunun Güvenlik Konseyi kararlarının ihlaline yol açma ihtimali de dahil olmak üzere bu konuyu endişeyle yakından takip ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hiçbir şekilde kabul edilemez ve daha önce üçüncü taraflardan Rus ordusuna destek vermemelerini talep etmiştik. Her halükarda Japonya ilgili bilgileri toplamaya ve daha fazla analiz etmeye devam edecek ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının eksiksiz bir şekilde uygulanması için ABD ve Güney Kore de dahil olmak üzere uluslararası toplumla yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır. Bunu yapmaya devam etmek istiyoruz" dedi.