AK Parti Kadın Kolları, Gazze İçin 'Sessiz Çığlık' Etkinliği Düzenledi

İzmir, Uşak, Denizli ve Manisa'da, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, "Özgür Filistin", "Mazlumun duası zalimi yıkar", "Filistin özgür olacak" yazılı pankartları taşıdı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, yaptığı açıklamada, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak, bunu tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde zincir oluşturduklarını belirten Dalkıran, şöyle konuştu:

"Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede? Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."

Açıklamanın ardından AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri zincir oluşturarak sessiz bir şekilde Konak Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğe, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı da katıldı.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda katılımcılar "Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin" yazılı dövizleri taşıdı. Bazı vatandaşlar da ellerinde Gazze'deki yıkımı anlatan fotoğraflar taşıdı.

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, barışçıl bir şekilde yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in hukuksuz müdahalesiyle karşılaştığını hatırlattı.

Birçok dünya ülkesinin müdahaleyi seyrettiğini anlatan Sabancı, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

Denizli

Bayramyeri Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Özgür Gazze " ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıdı.

Katılımcılar zaman zaman "Filistin özgür kalacak" şeklinde slogan attı.

Burada konuşan AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Tekaslan, Gazze'nin sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tekaslan, İsrail'in Filistin'de insanlığı katlettiğini kaydetti.

Programa AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

Manisa

Manisa'da kadınlar, Hatuniye Camisi önünde "Sessiz Çığlık Zinciri" oluşturdu.

Etkinlikte konuşan AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, "Duvarlara kanla yazılmış isimler, yitip giden hayaller ve hiç göremeyecek çocukluklar var. Bu acının adı Gazze." dedi.

Gazze'deki annelerin sesi olmak için meydanlarda buluştuklarını anlatan Kaplan, "(Bir torba un bulabilsem ölüme razıyım) diyen Gazzeli annenin sesine ses olmak için buradayız. Gazze, bu çağın insanlık imtihanıdır." diye konuştu.