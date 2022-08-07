İzmir haberi... CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili iddialar ve sınavın iptalinin, sınava giren 1,6 milyon kişi ile ailelerini mağdur ettiğini belirterek, sınav stresi yaşayanların duygusal olarak da kötü durumda olduklarına yönelik mesajlar aldıklarını ifade etti.

CHP İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özel, KPSS sorularının AK Parti döneminde FETÖ tarafından çalındığını, servis edildiğini ve cevap anahtarlarının dağıtıldığını, cemaat mensuplarının kamu personeli olarak yerleştirilmesine imkan sağlandığını söyledi.

Bugün FETÖ'nün bir kenara itildiğini ama onun yerini başka cemaatlerin aldığını iddia eden Özel, aynı yöntemlerin ve kötücül aklın devrede olduğunu öne sürdü.

Özel, gençlerin seslerini sosyal medyadan tüm Türkiye'ye duyurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşımımızı şöyle ifade etmek isterim. 1,6 milyon kişi bu sınava girdi. Tüm siyasilere şöyle telefonlar geliyor: 'Tam sınav stresi bitmişti, yeniden başladı.' 'Çocuğum o günden beri odasından çıkmıyor, yemek yiyemiyor, ben bir daha bu strese nasıl dayanırım'... Bu duygudan haberiniz var mı Recep Tayyip Erdoğan? Meselenin bu boyutunu biliyor musunuz? 'Sınavı yeniden yapacağız' demekle 'Merak etmeyin sınav parası bu sefer bizden' demekle oluyor mu? O sınava girip başarılı olup da gerçek sınavda başarısız olabilecek arkadaşlar, bu aradaki dönemde çalışmak zorunda olan arkadaşlar, o gün sınav geldiğinde hasta olacaklar, şansı yaver gidemeyenler bugün hak ettikleri bir şeyi o gün kaybedecekler. 1,6 milyon kişinin 8 milyona varan ailesini huzursuz ettiniz, mutsuz ettiniz, mağdur ettiniz."

Esnaf ziyareti çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin basında yer alan bir demecinde "sokakta insanların sıcak ilgisiyle karşılaştığına" yönelik açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Özel, bu iddiayı ispata davet ettiklerini ifade etti.

Özel, "Siyaset iddia ve ispat işidir. İstediğiniz gün esnafı gezelim sizinle, bütün ajanslar ve televizyonlar olsun, yarım saat esnaf gezelim. İster Viranşehir, ister Kemeraltı. Sokağa çıkacak haliniz yok, bir de üstüne iddialı laflar ediyorsanız size hodri meydan diyoruz." diye konuştu.

"Büyük bir mücadele vereceğiz"

Aliağa'da sökümü planlanan "NAe Sao Paulo" isimli uçak gemisine ilişkin de değerlendirme yapan Özel, Brezilya'daki hukuk sürecinde gemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı alındığı ancak geminin yolundan çevrilmediğini iddia ederek, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Özel, "Brezilya'nın kendi girişmediği bir ölüm ticaretine Türkiye, İzmir ve Aliağa'nın alet edilmesini kabul etmiyoruz. Bizi bu işe karıştırmayın. Yolundan dönerse ne ala, büyük tehlikeden kurtulmuş oluruz, dönmezse büyük bir mücadele vereceğiz." dedi.

Bir gazetecinin, "bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı açıklamaları nasıl değerlendirdikleri" yönündeki sorusu üzerine Özel, cezaevinde olduğu sırada Çelebi'yi Veli Ağbaba ve Nurettin Demir ile ziyaret ettiklerini, herkes darbecilikle suçlarken ona sahip çıktıklarını söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan açıklamalar ve kamuoyunun tepkisinin ortada olduğunu ifade eden Özel, "Dünya kadar laf ederek CHP'den gittiği zaman, 'burası babaevi, gidersin ancak babaevini yıkıp, yakmazsın' dedim. Memleket Partisi'ne gitti oradan da ayrıldı. MHP ile temasları oldu gördük. Bugün de gördük ki AK Parti'ye gidecekmiş. Yalanlamıyor. Bunu niçin yapıyor? Milletvekilliğini sürdürmek için AK Parti'ye gidiyor. Bunun izahı yok." diye konuştu.