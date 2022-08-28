İzmir haber: AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: 'Bizim kitabımızda ayırma, kayırma yok'

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gönül Seferberliği programı çerçevesinde Kiraz, Ödemiş ve Bayındır'da ziyaretlerde bulundu. İlçe teşkilatlarıyla birlikte vatandaş, üye ve STK ziyaretlerinde bulunan Sürekli, üç ilçede de yatırımlarının sürdüğünü belirterek, "Bizim kitabımızda ayırma, kayırma yok" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı'nın Gönül Seferberliği programları sürüyor. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli program çerçevesinde Kiraz, Ödemiş ve Bayındır ilçelerine giderek, vatandaş, üye ve STK ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Sürekli'nin gündeminde; ilçelerdeki yatırımlar vardı. Sürekli, yaptığı ziyaretleri de değerlendirerek, "Üç ilçemizde de yatırımlarımız sürüyor. Yerel idaremizde olsun olmasın, bizim kitabımızda ayırma, kayırma olmaz. Ödemiş'e yapılanlar bunun örneği. Hastanemizin ardından şimdi Diş Hastanesi'ni yapıyoruz. Arasta Çarşısı'nın sanat merkezi olarak restorasyonu için Kültür Bakanımızla görüştük. TOKİ'nin konut teslimine CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin tüm engellemelerine rağmen 2023'ün başında başlıyoruz. Kiraz ve Bayındır yerel hizmete nihayet kavuştu. Ödemiş de emaneti bize geri verecek, inanıyoruz" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bayındır'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kiraz ve Ödemiş'te Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerini de ziyaret etti. Kiraz Pazaryeri esnafı ile de sohbet eden Başkan Sürekli, gittiği ilçelerde ev ziyaretlerinde de bulundu. AK Parti olarak vatandaşla her şartta buluşarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Sürekli; Gönül Kapısı'ndan girmenin şartı olamayacağını, bunun akıl, vicdan ve doğrulukla mümkün olduğunu belirtti.

"Ödemiş'ten elimizi hiç çekmedik"

Gönül Seferberliği'nin 3. etabında Ödemiş'te de çeşitli temaslarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçeden ellerini hiç çekmediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Her yerde olduğu gibi burada da yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Rahmanlar Barajı ile ilçenin su sorununu kökten çözüyoruz. Sona geldik. Önümüzdeki birkaç ayda 171 bin hemşehrimiz içme ve kullanma suyuna kavuşacak. Devlet Hastanemizi 2018'de açmıştık. Sıra Diş Hastanemizde, ödeneğini çıkarmak için uğraşıyoruz. Ödemiş'in toplu konut ihtiyacı için çalışıyoruz. Engellere rağmen çalışıyoruz. Büyükşehir'in açtığı davalara rağmen yol aldık. 500 konutluk ilk etap TOKİ evleri, sahipleriyle buluşmak üzere. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi için onay vermişti. Dil Terapi ve Çocuk Gelişimi bölümleri 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak. Ödemiş artık sadece tarım ve ticaret değil, aynı zamanda bir üniversite kenti. Müjdelerimiz de var. Ödemiş-Kiraz bölünmüş yolundaki eksikler hızla tamamlanacak. Köşk Aydın Yolu, Mendegüme'yi de ilgilendiren yol genişletme çalışması ocak ayında başlıyor. Arasta Çarşısı ile ilgili esnafımızın restorasyon talebini geçtiğimiz hafta Kültür Bakanımızı ziyaretimde kendisine ilettim. Genel Müdürümüz önümüzdeki haftalarda tetkik ve ön çalışmalar için burada olacak. Çarşımızı sanatla yoğrulmuş bir cazibe merkezi haline getireceğiz. İlçemiz için yaptıklarımızın bir kısmını saydım. Çok daha fazlası var. Bizim hizmet anlayışımızda, kitabımızda ayırma-kayırma yok. Üvey evlat yok. Kimse kendisiyle bizi bu konuda mukayese etmesin. Ödemiş bu açıdan önemli bir örnek. Sayılı gün kaldı, inşallah emaneti geri alacağız."

Bayındır ve Kiraz'ın altın yılları

"Bayındır'da Uğur Başkanımız, Kiraz'da da Saliha Başkanımızla olağanüstü bir yerel hizmet dönemi yaşanıyor. İkisi de başkanı oldukları ilçenin evlatları. Yürekten, canla başla çalışıyorlar. Bayındır ve Kiraz tüm engellemelere rağmen altın yıllarını yaşıyor" diyen Başkan Kerem Ali Sürekli, değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü: "Bayındır'a festival için bir çiçek standını çok gören CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, hizmet onlara rağmen nasıl veriliyor; dönüp buraya baksın. Bayındırlı gençlerin birçok mahallemizde artık halı sahaları var. 10 tanesinin de ihalesi yapıldı. Çok amaçlı salon ve taziye evi projeleri hizmete açıldı. Çiçekçilik ve süs bitkileri üretiminde dünyaya açılan kapımız olan Bayındır'da belediyemizin de içinde bulunduğu bir konsensüsle İzmir Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Burayı da yakından ilgilendiren Ergenli Deresi'nin ıslahına DSİ tarafından başlandı. TOKİ Yenice Mahallesi'nde 161 konut ve bir ticaret merkezi için Eylül ayında ihaleye çıkıyor. Belediyemiz; 15 Temmuz Demokrasi ve Laiklik Meydanı, istasyon kavşağı düzenlemelerini tamamladı. Park, kafeterya ve pazaryerlerini hızla yeniledi. Cadde ve sokaklar artık ışıl ışıl. Bayındır, terk edilmiş bir köy görünümünden çıkarılarak, bir cazibe merkezi haline geldi."

DSİ'nin alt yapı çalışmasıyla su veriliyor

Kiraz'da başta hastane onunla birlikte inşa edilecek TOKİ konutlarının uzun zamandır Büyükşehir engeliyle karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Sürekli; "Bu hastane ilçe için elzem. Halkın beklentisi, temel ihtiyacı da olsa hiç vicdanları sızlamadan taş koymakta üstlerine yok. Bunu birçok yerde görüyoruz. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız devrede. Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım konuyu yakından takip ediyor. Bu hastane Kiraz'a yapılacak. Kiraz da mücadeleci ve çalışkan bir başkana sahip. İlçe merkezinde doğal gaz kullanılıyor. 5 bin metrekarelik pazar yeri hizmet veriyor. Kiraz'ın su sorununu da biz çözdük. Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır çözemediği su meselesinde geçen yıl Eylül ayında, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile DSİ devreye girdi ve 7 mahallede sondaj yaptı. Ardından Büyükşehir'e devri gerçekleştirdi. Büyükşehir, DSİ'nin açtığı kuyularla Kiraz'a su veriyor. Suludere yeraltı Barajı zaten başlı başına dev ve ilk olma özellikleri taşıyan bir yatırımımız. Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte Hayvan Barınağı ve Çiftliği projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Millet Bahçesi için hazırlıklar tamam. Köylerimizde gençlerimize yönelik tesisler, düğün salonları yolda. Tüm bu tabloya baktığımızda, kimin kime üvey evlat muamelesi yaptığını, kimin halka hizmette sınır tanımadığını görüyorsunuz zaten" diye konuştu. - İZMİR