İzmir'de Buca Cezaevi alanıyla ilgili yapılan imar planı iptal edildi

İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buca Cezaevi alanı için yaptığı planları iptal etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kararı sosyal medya hesabından paylaşarak yeşil bir parkın yapılacağını duyurdu.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Buca Cezaevi'nin alanıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı plan İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kararın ardından paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir 4. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buca Cezaevi arazisinde betonlaşmanın önünü açan imar planı değişikliğini iptal etti. Yeşil kazandı, doğa kazandı, halk kazandı. Karanlık duvarların enkazından beton filizleri değil, Türkiye'nin en aydınlık parkı doğacak. Buca Cezaevi Özgürlük Evi olacak" ifadelerini kullandı.

İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buca Cezaevi alanını için yaptığı planları iptal etmesinin ardından konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından alanda bakanlığın yapmak istediği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planlarını yan yana koyarak paylaşım yaptı.

"YEŞİL KAZANDI, DOĞA KAZANDI, HALK KAZANDI"

Başkan Tunç Soyer, "İktidar paydaşlarının hayallerini süsleyen rant planlarının hukukun ve yaşamın gerçekleriyle örtüşmediği bir kez daha ortaya çıktı. Bizim ve meslek odalarımızın itirazı üzerine açılan davanın görüldüğü İzmir 4. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buca Cezaevi arazisinde betonlaşmanın önünü açan imar planı değişikliğini iptal etti. Yeşil kazandı, doğa kazandı, halk kazandı. Karanlık duvarların enkazından beton filizleri değil, Türkiye'nin en aydınlık parkı doğacak. Buca Cezaevi Özgürlük Evi olacak" dedi.