İYİ Partili Ümit Dikbayır, istifa kararından vazgeçti! Akşener'e zehir zemberek sözler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddialarının ardından istifa edeceğini açıklayan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır kararından vazgeçti. İyi Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Dikbayır, yayınladığı videolu açıklamada Akşener'e zehir zemberek sözlerle yüklenerek, "İnanıyordum ki Akşener, İyi Parti'ye verilen hiçbir emeği, iftira, hırsızlık ve para ilişkileri ile aynı cümle içinde kullandırmayacak. Ama olmadı. Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE ÜMİT DİKBAYIR KRİZİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır parti içinde kriz çıkardı. Önceki gün yaptığı açıklamada istifa edeceğini söyleyen Dikbayır, daha sonra Akşener'in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

DİKBAYIR İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ

Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Dikbayır, istifa kararından vazgeçti. Dikbayır, Baktım istifa edersem üstüme kalacak, sonuna kadar mücadele etmeye karar verdim." dedi. Dikbayır, yayınladığı videolu mesajda da iftiralara karşı mücadele edeceğini belirtti.

"İYİ PARTİ İFTİRALAR VE DEDİKODULARLA ANILMAKTADIR"

Dikbayır şunları söyledi: "Milletimize umut olarak anılması gereken İyi Parti, maalesef iftiralar ve dedikodularla anılmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bir emeğinin bile heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki Genel Başkanımız bu iftira ve dedikodu çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, İyi Parti'ye verilen hiçbir emeği, iftira, hırsızlık ve para ilişkileri ile aynı cümle içinde kullandırmayacak. Ama olmadı.

"KAZANIN ALTINA ODUN ATILDI"

Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı. Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlatmak, soluk aldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim. Hem parti disiplin kuruluna hem de İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi'ne dilekçe verdim. Ancak üzülerek tecrübe ettim ki, kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim, partimizin yetkili kurumlarında karşılık bulmadı.

"SUSMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Gelinen noktada Türkiye'ye ve Türk milletine güneşi vaat eden İYİ Parti'nin üzerine gölge düşürülmesi karşısında susmam mümkün değildir. Gördüm ki suskunluk, genel başkanımızın etrafına yuvalanmış olan ve o güneşi gölgelemeye kalkan hesapçı ve kurnaz kişi ve odaklara güç katmaktan başka işe yaramayacak

"HER GÜN YENİ YALANLAR ÜRETİLİYOR"

Öyle sınır tanımaz bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız ki her gün iddialar değişiyor, her gün yeni yalanlar üretiliyor, her gün yeni kalpler kırılıyor. Nitekim benim sayın genel başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir.

"BEN BİR HAYSİYET MÜCADELESİ VERİYORUM"

Bu kadar basitleşebilen, bu kadar alçalabilen bir güruhun iyi ve cesur insanları daha fazla kirletmesine sessiz kalamam. Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum. Bu mücadele yalnızca kendi adıma verdiğim bir mücadele değildir. İYİ Parti'nin dedikodularla ve hiçbir ferdinin hak etmediği iftiralarla anılmasına engel olmak içindir. Bu çirkinlikleri artık hukukun, adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Bu noktadan sonra bütün vebal de suskunluğun ebedi zarafetini görmezden gelenlerin boynundadır."

BANKA HESABI İDDİASI KRİZ ÇIKARTTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti. İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü'ye verdiği röportajda "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Partinin Disiplin Kurulu Başkanlığı'na başvurarak hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dikbayır, sonuç alamazsa Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracağını açıkladı.

"ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ AMA İFTİRA BAŞKA BİR ŞEY"

Bugünse İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zorlu, "İstifalar nedeniyle İYİ Parti'ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." dedi.