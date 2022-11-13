İYİ Partili Özkan'dan Anıtkabir'deki görüntülerle ilgili paylaşımı büyük tartışma yarattı! Tepki sonrası silmek zorunda kaldı

10 Kasım Perşembe günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmış ve avludaki birkaç kişi "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" tezahüratı yapmıştı. Söz konusu görüntüleri bugün Twitter hesabından paylaşan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan tartışma yaratan ifadeler kullandı. Tepkiler sonrası attığı tweet'i silen Özkan yeni bir paylaşım daha yaptı.

10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmî törende Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken, avludaki birkaç kişi "Reis", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atmıştı.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Söz konusu görüntüleri bugün Twitter hesabından paylaşan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan büyük tartışma yaratan bir tweet attı.

"YAZIK, İNSANLIK YERİNE KÖPEKLİĞE RAZI OLMAK"

Özkan, "Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kabirinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara hakaret yağdırdı.

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMINI SİLİP YENİ TWEET ATTI

Yaptığı paylaşımın büyük tepki çekmesi sonrasında tweetini silen İYİ Partili Özkan daha sonra konuyla ilgili yeni bir tweet attı. Özkan, "5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim… Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. "Köpeğin oluruz" diyor..." ifadelerini kullandı.