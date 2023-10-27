İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, Meclis Danışmanlarının Sorunlarına Dikkat Çekti
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İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis danışmanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, emek veren danışmanların iş sonu tazminatına sahip olmadığını ve bu durumun Avrupa Sosyal Şartı'na, ILO'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti. Özlale, danışmanların maas¸ göstergelerinin artırılması, tazminat haklarının sağlanması ve kadro verilmesi gerektiğini vurguladı.
İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Meclis danışmanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, "Bu arkadas¸larımızın ve özellikle de danıs¸manların çok haklı talepleri var, onları da izin verirseniz biraz okumak istiyorum, yüzde 100 katılıyorum s¸una: Birincisi, emek veren, güvencesiz ve esnek kos¸ullarda yıpranan danıs¸manlar is¸ sonu tazminatına sahip degˆiller. Bu Avrupa Sosyal S¸artı'na, ILO'ya Avrupa I·nsan Hakları Sözles¸mesi'ne aykırı" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bütçeleri görüşülüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Meclis'te çalışan danışmanların sorunlarına değinerek, şunları söyledi:
"Bizler egˆer Türkiye'de emegˆe sahip çıkacaksak, daha iyi bir çalıs¸ma ortamını topluma göstermek istersek bizlerle beraber çalıs¸an emekçilerin de hakkını savunmalıyız. O emekçilerle beraber biz burada yasama faaliyetlerini yürütüyoruz. Bizler bizim danıs¸manlarımız olmasa, grup danıs¸manlarımız olmasa, burada stenograflar olmasa, idari çalıs¸anlar olmasa yaptıgˆımız is¸in onda 1'ini bile yapamayız. Bu arkadas¸larımızın ve özellikle de danıs¸manların çok haklı talepleri var, onları da izin verirseniz biraz okumak istiyorum, yüzde 100 katılıyorum s¸una: Birincisi, emek veren, güvencesiz ve esnek kos¸ullarda yıpranan danıs¸manlar is¸ sonu tazminatına sahip degˆiller. Bu Avrupa Sosyal S¸artı'na, ILO'ya Avrupa I·nsan Hakları Sözles¸mesi'ne aykırı. I·lk önce bunu bizim mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 27'nci Dönemde Sayın S¸entop I·s¸ Sonu Tazminatı Kanun Teklifi getirmis¸ti ve o büyük bir umut yaratmıs¸tı fakat bu sonrasında rafa kalktı. Bu da danıs¸manları, Meclis çalıs¸anlarını çok büyük bir hayal kırıklıgˆına ugˆrattı. Bunun mutlaka bu dönemde giderilmesi gerektigˆini düs¸ünüyorum. Peki, bas¸ka ne yapılmalı? Mutlaka maas¸ göstergeleri artırılmalı, tazminat hakkı olmadan; esnek, güvencesiz, yıpranma payı almadan çalıs¸an bu arkadas¸larımızın maas¸ları yıllar içerisinde eski satın alma gücünden uzaklas¸mıs¸, buna mutlaka bir iyiles¸tirme getirmemiz gerekiyor. Bunun dıs¸ında danıs¸manlara kadro verilmesi yine onların çok haklı taleplerinden bir tanesi.
Bugün belediyelerde özel kalem kadrosunda çalıs¸an bir birey altı ayda devlet memuru kadrosuna sahip olurken aynı s¸ey bizlere yardımcı olan, bütün bu faaliyetlerde yardımcı olan danıs¸manlarımız için maalesef geçerli degˆil. Bu güvencesiz ve esnek çalıs¸maya mutlaka son verilmeli. Bakın, danıs¸manların is¸ sözles¸melerinde 'Çalıs¸ma saat ve kos¸ulları milletvekili tarafından belirlenir' ibaresi bulunmaktadır. Bu is¸ hukukuna, is¸ huzuruna, çalıs¸ma huzuruna aykırı bir ibare. I·nsana yakıs¸ır is¸ ilkesiyle bunun bagˆdas¸ır bir tarafı yok. Dolayısıyla, bence bu ibarenin kaldırılması gerekiyor. Ayrıca aynı görevde bulunan danıs¸manların farklı standart çalıs¸ma kos¸ullarına maruz kalması da bizim bu dönemde mutlaka düzeltmemiz gereken olumsuzluklardan bir tanesi ve tabii ki kamu kurumundan gelen geçici görev danıs¸manlarının özlük hakları alması, bu da önemli s¸eylerden bir tanesi. Burada agˆır çalıs¸ma kos¸ulları altında kendi kamu kurumlarındaki sınavlara çalıs¸amıyorlar, burada danıs¸manlarımızın is¸ini layıkıyla yapan danıs¸manlarımızın ne kadar yıprandıgˆını biliyoruz. Dolayısıyla, bu konularda da kendilerinin durumlarının iyiles¸tirilmesi gerektigˆini düs¸ünüyorum."