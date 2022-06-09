İYİ Parti'li vekilin Kılıçdaroğlu hakkındaki "Alevi" çıkışı Akşener'i kızdırdı! Disipline sevk edildi - Haberler

İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" ifadelerini kullanmıştı.

İLK TEPKİ KENDİ PARTİSİNDEN GELMİŞTİ

Oral'ın açıklamasının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir" ifadelerini kullanmıştı.

"KİM İÇİN YAPILIRSA YAPILSIN REDDEDİYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Sakarya gezisinde halkla bir araya geldi. Burada Oral'ın dikkat çeken sözlerine ilişkin konuşan Akşener, şunları söyledi: "Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.

"KILIÇDAROĞLU BAŞTA OLMAK ÜZERE HER BİR KARDEŞİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bizim gibi ailelerin evlerinin her birinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali cesurdur, Ali zor zamanımızda 'Medet ya Ali' dediğimiz bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Hz. Ali'yi sevenlerin, inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum. "