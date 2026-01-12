Haberler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan: 3. Dünya Savaşı'na doğru hızla sürükleniyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Haberler.com'da yaptığı açıklamalarda terörle mücadeleden küresel siyasete, Türkiye'nin iç sorunlarından uyuşturucu tehdidine kadar birçok başlıkta sert değerlendirmelerde bulundu. Aslan, "Türkiye'nin en büyük sorunu ne geçimdir ne savaştır ne de bekadır, en büyük problem uyuşturucudur" diyerek dikkat çekerken, dünyayı ise "3. Dünya Savaşı'na sürüklenen" bir süreçte gördüğünü söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Haberler.com'da gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suriye'deki terör yapılanmalarından ABD Başkanı Trump'ın politikalarına, Türkiye'de yürütülen siyasi süreçlerden uyuşturucu tehdidine kadar birçok konuda konuşan Aslan, uyuşturucunun Türkiye için göz ardı edilen en büyük tehlike olduğunu savundu ve küresel gelişmelerin yeni bir dünya savaşına zemin hazırladığını ifade etti.

"SURİYE'NİN TÜM KUZEYİNDE TERÖR DEVLETİ KURMAYA YEMİN ETMİŞ BİR YAPI VAR"

YPG'nin Halep'ten çıkarılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Aslan, "YPG'nin Halep'ten temizlenmesi hiçbir şey ifade etmez. Suriye'nin tüm kuzeyinde terör devleti kurmaya yemin etmiş bir terörist grup var" dedi. Terörle mücadelede atılan adımların bütüncül olması gerektiğini savunan Aslan, kamuoyunda yürütülen bazı süreçlere de sert tepki gösterdi.

"BUGÜNÜN AMERİKAN YÖNETİMİNİ 1933 ALMANYA'SINA BENZETİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını sert sözlerle eleştiren Aslan, "Trump bütün dünyaya meydan okuyor, Grönland'da da aynısını yapıyor" ifadelerini kullandı. Bugünkü Amerikan yönetimini tarihsel bir benzetmeyle değerlendiren Aslan, "Bugünün Amerikan yönetimini 1933 Almanya'sına benzetiyorum. Dünya çok tehlikeli bir sürece giriyor" diyerek küresel çatışma riskine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU UYUŞTURUCU"

Türkiye'nin temel sorunlarına da değinen Aslan, dikkat çeken bir çıkış yaptı. "Türkiye'nin en büyük sorunu ne geçimdir ne savaştır ne de bekadır. En büyük problem uyuşturucudur dediğimde kimse beni dinlemedi" diyen Aslan, araştırmalara göre İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 9-10 bandını aştığını da sözlerine ekledi.

Melis Yaşar
Haberler.com / Politika
Haberler.com
