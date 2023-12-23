İyi Parti'den 'milli yas' çağrısı

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından milli yas çağrısında bulundu.

İyi Parti Sözcüsü Zorlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.