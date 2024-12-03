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İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı

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12 Eylül'de İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı. Tecrübeli siyasetçiye rozetini, partisinin grup toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat taktı.

31 Mart yerel seçimlerinden 1. parti çıkan CHP yoluna yeni takviyelerle devam ederken bugün partinin grup toplantısında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP'YE KATILDI

12 Eylül'de partisinden istifa eden eski İYİ Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale düzenlenen törenle resmen CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ BİZZAT ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Tecrübeli siyasetçi Ümit Özlale'ye rozetini partisinin grup toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat taktı.

İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Ekonomist Ümit Özlale, ortaokul ve lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi'nde tamamladı. 1995'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü'nden mezun olan Özlale, 1998'de ABD'nin saygın eğitim kurumlarından Boston College'da yüksek lisans, 2001'de ise doktora derecesini aldı. Dr. Özlale akabinde Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne katıldı.

2006'da doçent, 2011'de profesör olan Ümit Özlale, 2009'dan 2013'e kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013'ten itibaren Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

2015'te akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab'in (SEAL) kurucu ortağı olan Prof. Dr. Ümit Özlale, yaz döneminde Harvard Summer School'da misafir öğretim üyesi olarak Kalkınma Ekonomisi dersleri verdi. Prof. Dr. Özlale, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri Grubu yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Ümit Özlale akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) akademik danışman olarak çalıştı, Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile bazı projeler gerçekleştirdi. 2020'de siyasete atılan Prof. Dr. Ümit Özlale, aynı yılın eylül ayında İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği görevlerini üstlendi. Özlale, 2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den İzmir milletvekili seçildi.

İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

BU parti zaten chp li sayılır geçmesine gerek yoktu :)

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