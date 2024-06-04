İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya bugün grup toplantısında CHP'ye katıldı. Kaya'ya rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP'YE KATILAN AYKUT KAYA'DAN İLK SÖZLER

Kızı ve oğlu ile kürsüye gelen Kaya yaptığı konuşmada şunları söyledi; " Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmanın ayrıca mutluluğunu yaşadığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Milletin bir vekili olarak hem sahada hem mecliste gayretle, azimle çalıştım. Siyasi görüş ayrımı yapmaksızın Antalya'mızın 19 ilçesindeki tüm vatandaşlarımızın sesi olmayı gaye edindim. Bugünden sonra da daha yüksek gayret ve azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le beraber başlayan değişim iradesine Türkiye'nin de ihtiyacı var. Aynı, yüz yıl önce olduğu gibi Türkiye'nin yeniden birlik olmaya ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Yüz yıl önce işgalin, yokluğun ortasında milletimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tek vücut oldu. Kuvai Milliye oldu. İstiklalini bu şekilde kazandı."

AYKUT KAYA KİMDİR?

Aykut Kaya 1978 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı. 2021 yılında İyi Parti'ye katıldı. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Antalya milletvekili olarak seçildi.

İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Aykut Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamasıyla İYİ Parti'den istifasını duyurmuştu. Kaya şunları söylemişti; "Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım."