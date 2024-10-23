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İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bebek katili Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye kürsüden idam ipi fırlattı. Büyük ses getiren hamle sonrası Bahçeli ise ipi odasına asmak için talepte bulundu. Dervişoğlu, Bahçeli'nin istediği ipi ise İYİ Parti poşeti içinde MHP Genel Merkezi'ne yolladı ancak 17-25 Aralık saatinin üzerinde durmasını şart koştu.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısına bir tepki de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Parti grubunda Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlattı.

BAHÇELİ FIRLATILAN İDAM İPİNİ İSTEDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun siyasetteki tartışmaları başka bir boyuta taşıyan bu hamlesi sonrası Bahçeli'den de sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

"ŞOV YAPMA İHTİYACI DUYMUŞTUR"

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Dervişoğlu'nun ip fırlatmasıyla ilgili "O ip, o dönemde atıldığında anlamlıydı, bambaşka bir şeydi. Bugün atılması ise o günkü bağlamıyla alakası yoktur. Biraz önce dediğim gibi, genel başkan olduktan sonra tutamadığı, toparlayamadığı partisine böyle bir şov yapma ihtiyacı duymuştur" dedi.

İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE JET YANIT

Mhp lideri Bahçeli'nin kendisine fırlatılan idam ipini istemesine de jet bir yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Odasına urganı değil, konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Urgan şu an nerede bilinmiyor, arkadaşlardan biri almış olabilir. Bulunduğu takdirde, Devlet Bey isterse veririm" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

İDAM İPİNİ PARTİ POŞETİ İÇİNDE GÖNDERDİ

Dervişoğlu açıklamasının ardından ise Bahçeli'nin istediği idam ipini MHP Genel Merkezi'ne yolladı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, parti poşeti içinde gönderdiği ip içinse bir şart koşarak 17-25 Aralık saatinin üzerinde durmasını istedi.

İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Politika

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Yorumlar (4)

Yusuf Kanat:

ondan baırmakla olmuyor daha yenisi başkanlıktan onların yapamadığını sen yapamazsın şow yapma ordan

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dehide:

Bahçeli de beleş ne bulsa topluyor. İpi bile ziyan etmiyor hemen istemiş.

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sade vatandaş:

tarih olayların tekerrüründen ibarettir erdoğana ip atan herkes onunla canciğer sarmaş dolaş kanka oluyor dikkat etsin

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