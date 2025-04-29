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İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı. Davanın duruşması 10 Eylül 2025'e ertelenirken; Özdağ aylar sonra ilk kez kez görüntülendi.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, yargılandığı davanın duruşmasına katıldı. Özdağ, duruşmada aylar sonra ilk kez görüntülendi.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇKTI

Özdağ bugün "Cumhurbaşkanına hakaret"ten yargılandığı davanın duruşmasına katıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşma katılım yoğun olurken;adliye koridorlarında arbede yaşandı.

AYLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan Ümit Özdağ'ın aylar sonra ilk kez görüntülendi. Özdağ'ın mahkemede çekilen fotoğrafı şöyle:

İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

ÖZDAĞ: BERAATİMİ TALEP EDİYORUM

Ayrıca mahkemede savunma yapan Özdağ, şunları söyledi: "21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri'de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim.

Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı'nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün; Kayseri'de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır. Erdoğan'ın Atatürk eleştirileri haksız, temelsiz, asılsız ve bilimsel olarak içi boş iddialardır. Erdoğan'ın, Atatürk dönemine yönelik eleştirilerinin temelinde, Atatürk'ün benimsediği laiklik politikası vardır. Konuşmalarım en ufak bir hakaret niteliği taşımamaktadır. Beraatimi talep ediyorum."

10 EYLÜL'E ERTELENDİ

Savcı, mütalaa için zaman isterken duruşma 10 Eylül 2025'e ertelendi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Reisim yüzünde vatan gülüşü

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

ya hu di

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Müslüman birini kafirlikle itham etmek dinden çıkarır karpuz çekirdeği, uyarayım

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Haber YorumlarıCaner Alp:

Lawrence

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

sabret ümit başkan. en fazla 3 yıl ALLAH IN İZNİYLE

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Haber Yorumlarıdmm6jtzn2h:

özdağ gündemden düştü. En fazla 1-2 ay sonra İmamoğlunu da kimse konuşmayacak. cehapeliler boşuna çırpınıyor.

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