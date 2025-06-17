İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan
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ORC Araştırma'nın Haziran 2025 anketine göre CHP, İstanbul'da yüzde 33,6; Ankara'da ise yüzde 34,6 ile birinci parti konumunda. AK Parti her iki şehirde de ikinci sırada yer alırken, İstanbul'da DEM Parti, Ankara'da ise MHP üçüncü sırada. Zafer Partisi, Yeniden Refah ve İYİ Parti gibi partiler de dikkat çeken oranlara ulaştı.

ORC Araştırma'nın 12-16 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği siyasi eğilimler anketine göre, CHP hem İstanbul'da hem de Ankara'da birinci parti konumunda...

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da 2850 katılımcıyla yapılan anket sonuçlarına göre; CHP yüzde 33,6 ile ilk sırada yer alıyor. AK Parti ise yüzde 30,2 oy oranıyla ikinci sırada. Dem Parti'nin %7,2 ile üçüncü olması dikkat çekiyor. MHP yüzde 5,5, Zafer Partisi yüzde 4,4, İYİ Parti yüzde 3,2, TİP yüzde 2,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3, DEVA Partisi yüzde 2,1, YMP yüzde 1,8 ve Gelecek Partisi yüzde 1,6 oy alırken, diğer partilerin toplamı da yüzde 2,1 olarak ölçüldü.

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

ANKARA'DA FARK 3 PUAN

Ankara'da 1995 kişiyle yapılan çalışmada CHP, yüzde 34,6 ile ilk sırada. AK Parti burada da ikinci sırada ve oy oranı %31,1. Üçüncü sıraya ise İstanbul'dan farklı olarak %7,2 oy alan MHP yerleşiyor. Zafer Partisi yüzde 4,6, İYİ Parti yüzde 4,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5, DEM Parti yüzde 3,4, TİP yüzde 2,4, DEVA Partisi yüzde 2,1, Gelecek Partisi yüzde 1,9, YMP ise yüzde 1,7 oy aldı. "Diğer" kategorisindeki partiler toplamda yüzde 3,1 olarak belirtildi.

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

MUHALEFET İÇİN MORAL KAYNAĞI

İki büyükşehirde CHP'nin önde olması, muhalefet açısından moral kaynağı olarak değerlendirilirken, AK Parti'nin her iki şehirde de ikinci sıraya gerilemesi dikkat çekti. DEM Parti'nin İstanbul'daki güçlü performansı ve Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin oy potansiyelleri, siyasetin çok sesli yapısının sürdüğünü gösteriyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarımehmet istek:

tamamen yalan akp mhp bu ortamda bu oyu alacak kapasiteelri yok bunların hepsi yalan eğer öyleyse bu ülke satılmıştır

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Arkadaş CHP'nin içinde kendi adamları ile yaptığı anket sonucu ile mi bu sonuca varıyor Biz yıllardır Ankara'da oturuyoruz bir kere ne bir komşuma ne de bize çıkıp da anket yapıyoruz diye gelip soran olmadı. Ankara'da trafiğine çözüm bulamayanın gelecek seçimde kazanması çok zor geldiğinden beri Ankara'da hiçbir yatırım yok ortada

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Haber Yorumlarıfaruk yuce:

Bop eşbaşkanına oy verecek kadar akılsız değilim elhamdülillah.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Halk artık her şeyi ekonomi ile ölçmeye başladı. İHA siya top tüfek uçak yol köprü hastane postane milletin umurunda değil. Milliyetçilik vatanseverlik cihatçılık bitmiş. Para olsun yeter gavur gibi de yaşasak olur düşüncesi hakim. Yazık çok yazık. CHP'nin hiçbir icraat yapmayacağını bildikleri halde sırf ekonomiden dolayı güzel sözlerine kanıyorlar

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Yorum Beğenme58
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Haber Yorumlarıeksenhalil:

yaa bi git CHP hala oy kımvercek arkadaş adamlarin neyi doğru ??????????

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