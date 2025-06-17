İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

ORC Araştırma'nın 12-16 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği siyasi eğilimler anketine göre, CHP hem İstanbul'da hem de Ankara'da birinci parti konumunda...

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da 2850 katılımcıyla yapılan anket sonuçlarına göre; CHP yüzde 33,6 ile ilk sırada yer alıyor. AK Parti ise yüzde 30,2 oy oranıyla ikinci sırada. Dem Parti'nin %7,2 ile üçüncü olması dikkat çekiyor. MHP yüzde 5,5, Zafer Partisi yüzde 4,4, İYİ Parti yüzde 3,2, TİP yüzde 2,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3, DEVA Partisi yüzde 2,1, YMP yüzde 1,8 ve Gelecek Partisi yüzde 1,6 oy alırken, diğer partilerin toplamı da yüzde 2,1 olarak ölçüldü.

ANKARA'DA FARK 3 PUAN

Ankara'da 1995 kişiyle yapılan çalışmada CHP, yüzde 34,6 ile ilk sırada. AK Parti burada da ikinci sırada ve oy oranı %31,1. Üçüncü sıraya ise İstanbul'dan farklı olarak %7,2 oy alan MHP yerleşiyor. Zafer Partisi yüzde 4,6, İYİ Parti yüzde 4,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5, DEM Parti yüzde 3,4, TİP yüzde 2,4, DEVA Partisi yüzde 2,1, Gelecek Partisi yüzde 1,9, YMP ise yüzde 1,7 oy aldı. "Diğer" kategorisindeki partiler toplamda yüzde 3,1 olarak belirtildi.

MUHALEFET İÇİN MORAL KAYNAĞI

İki büyükşehirde CHP'nin önde olması, muhalefet açısından moral kaynağı olarak değerlendirilirken, AK Parti'nin her iki şehirde de ikinci sıraya gerilemesi dikkat çekti. DEM Parti'nin İstanbul'daki güçlü performansı ve Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin oy potansiyelleri, siyasetin çok sesli yapısının sürdüğünü gösteriyor.