İstanbul Valisi Beylikdüzü'nde İncelemelerde Bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde incelemelerde bulundu. Vali Gül'e Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşlik etti. Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Gül, ilçede devam eden çalışmalar hakkında Başkan Çalık'tan bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde incelemelerde bulundu. Vali Gül'e Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşlik etti. Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Gül, ilçede devam eden çalışmalar hakkında Başkan Çalık'tan bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nü ziyaret etti. İlçede bir dizi incelemelerde bulunan Gül'e Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra ilçe protokolü de eşlik etti.

İlk olarak Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Vali Gül, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında Vali Gül'e afetlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geliştirilen Modüler Yaşam Evi ve Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu'nu tanıttı. Başkan Çalık, Beylikdüzü'nü her türlü afete ve olumsuz doğa olaylarına karşı hazır hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İstanbul'u bekleyen deprem riskine değinen Başkan Çalık, şunları söyledi:

"Afet, afet olduktan sonra üstesinden geleceğimiz bir şey değil. Onu felakete döndüren, yöneticilerin almadığı tedbirlerdir. Biz de mümkün olduğunca Sayın Kaymakamımız ve ilçe yöneticilerimizle kentimizi nasıl dirençli hale getirebilirizin gayreti içerisindeyiz. Afetin ne zaman olacağı belli değil. 39 ilçenin eş güdüm içinde olması, doğru örneklerin diğer ilçelere de sirayet etmesi açısından çok önemli. İstanbul'da 16 milyon insanımızla yaşayacağımız afet Kahramanmaraş'taki deprem gibi olmaz. Emin olun biz o bölgelere çok rahat ulaşırız ama tüm Türkiye bir araya gelse İstanbul'u ayağa kaldıramayabilir. Biz hazırlık yaparsak en azından bize gelecek olan desteklerin sevk ve idaresi yapılabilir. Biz buna ilişkin çalışmayı sayın kaymakamımızla birlikte ilçemizde gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. İlçe ölçeğinde afet lojistik depo alanlarından barınma alanlarına varıncaya kadar bütün detayları diğer belediye başkanlarımızla ve kaymakamlarımızın da olduğu toplantıda sunmayı arzu ediyoruz. Afetlere hazırlık noktasında siyaset üstü toplantıların bir an önce başlaması lazım. Ben meslek insanıyım emin olun İstanbul'un afet sonrası beni çok ürkütüyor. Öylesi simülasyonlar aklımdan geçiyor ki yaşamış olduğunuza sevinemezsiniz. Bunun için iyi hazırlık yapmalıyız. Biz Beylikdüzü'nde yüzde yüz tamamlamadık ama bir niyet ortaya koyduk. Bir afet modeli koyduk ortaya. Bunu daha iyi bir noktaya getirebiliriz. Bu konuda davetlerinizi bekleyeceğiz Sayın Valim. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

DURUM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Günün devamında Kavaklı Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatını da inceleyen Vali Gül ve Çalık, daha sonra Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi'nde muhtarlar ve ilçedeki kamu kuruluşlarının müdürleri ile durum değerlendirme toplantısına katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı toplantıda ilgili kurum müdürleri, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hem kaymakamlık hem muhtarlıklar hem de ilçedeki kurum yöneticileriyle uyum içinde çalıştıklarını aktaran Başkan Çalık, şunları kaydetti:

"Asıl olan devletimizin kurumlarıdır. Biz bu anlayışla bu ilçede görevimizi yapmaya devam ediyoruz. El birliğiyle bu kentin sıkıntılı anlarında, bu kentin sorunlarının üstesinden gelmeyi başarabilmeliyiz."

Göreve geldiği günden itibaren tüm ilçeleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren İstanbul Valisi Davut Gül, 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'daki sorunlara değindi. Ülkeye kaçak yollarla giren yabancılar ve güvenlik meselelerine de değinen Vali Gül, "Mahallenizde ister bir kişi olsun ister on kişi olsun toplumu rahatsız eden grupları bize bildirin. Kararlı şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Toplantının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Gül, son olarak Beylikdüzü Belediyesi'ne geldi. Başkan Çalık ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Vali Gül, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.