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Yaprak dökümü sürüyor! İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, İYİ Partiden istifa etti

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa ettiğini açıkladı. Özdemir istifasına ilişkin açıklamasında "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" ifadesini kullandı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisi ile gönül bağını kopardığını söyleyerek istifa etti. Özdemir, seçilmeden önce sözünü verdiği konularda çalışmaya devam edeceğini söyledi. İyi Parti'de Özdemir'in istifası ile birlikte vekil sayısı 32'ye düşmüş oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından kurultaya giderek genel başkan değişimi yaşayan İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Partinin farklı kademelerindeki pek çok isim istifasını sunarken bunun son örneği İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir oldu.

Yaprak dökümü sürüyor! İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, İYİ Partiden istifa etti

"GÖNÜL BAĞIM KOPTUĞU İÇİN AYRILDIM, BANA OY VERENLERİ UTANDIRMAYACAĞIM"

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi hayatının başlangıç noktası ve inandığı değerler uğruna büyük mücadele verdiği İYİ Partiden "gönül bağını kopardığı için ayrıldığını" belirtti. "Bir vekil olarak, sadece seçim bölgesindeki vatandaşların değil bütün Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim." ifadesini kullanan Özdemir, şunları kaydetti:

"Seçime, yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan, değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım."

Özdemir'in istifasıyla İYİ Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 32'ye düşerken bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

Kaynak: AA / Politika

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