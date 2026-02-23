Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı koltuğuna geçmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunan Dönmez, büyük ölçekli soruşturmaları yönetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı koltuğuna geçmesiyle boşalan başsavcılık makamına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atanmıştı. Dönmez, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunmuş ve büyük ölçekli soruşturmaları yönetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına atanan Fatih Dönmez bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek görevine başladı. Karşılama törenine Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar katıldı.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir