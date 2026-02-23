İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı koltuğuna geçmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunan Dönmez, büyük ölçekli soruşturmaları yönetmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına atanan Fatih Dönmez bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek görevine başladı. Karşılama törenine Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar katıldı.