İsrailli eski komutan Brik: İsrail ordusu Gazze'ye girdiğinde bubi tuzakları, tanksavarlar ve mayınlarla karşılaşacak

İsrail'de emekli Tümgeneral Itzhak Brik, Gazze'ye kara harekatı başlatılması durumunda ordunun ciddi kayıplar vereceğini söyledi. Ordunun Gazze'ye girmesi halinde Hamas mensuplarını tünellerde yok etmenin uzun zaman alacağını belirten Brik, askerlerin tanksavarlar, mayınlar ve bubi tuzakları ile karşılaşacağı uyarısında bulundu. Brik, "Ordu henüz hazır olmadığı için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya kara harekatı için beklemesini tavsiye ettim." ifadelerini kullandı.

İsrailli eski komutan, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik karadan müdahalesi konusunda temkinli olunması tavsiyesinde bulunarak, ordunun ciddi kayıplar vereceğini söyledi.

"NETANYAHU'YA BEKLEMESİNİ TAVSİYE ETTİM"

Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in olası kara harekatı belirsizliğini korurken, İsrail ordusunda Yedek Subaylardan Sorumlu Askeri Denetçi olarak görev yapan emekli Tümgeneral Itzhak Brik, İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulundu. Brik, "Ordu henüz hazır olmadığı için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya kara harekatı için beklemesini tavsiye ettim." dedi.

"ÇOK ÖNCEDEN SALDIRACAĞIMIZI ANLADILAR"

Gazze'de Filistinli grupların İsrail ordusunun karadan müdahalesi konusunda "Çok önceden saldıracağımızı anladılar ve savunmayı hazırladılar." ifadelerini kullanan Brik, İsrail güçlerinin "tanksavarlar, mayınlar ve bubi tuzakları" ile karşılaşacağı uyarısında bulundu.

"ÇOK UZUN ZAMAN ALACAK"

Brik, "İsrail ordusu Gazze'ye girdiği takdirde çok sayıda kayıp verecek ve gücü ciddi biçimde azalacak." diye konuştu. İsrail güçlerinin Gazze'ye girdiğinde en önemli görevinin "Hamas ve İslami Cihad mensuplarını tünellerde yok etmek" olduğuna dikkati çeken Brik, "Bu çok uzun zaman alacak, belki de aylar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL ORDUSU TAMAMEN YOK EDEMEZ"

Emekli komutan, İsrail güçlerinin "büyük bir kısmının" Gazze'ye müdahale sırasında görev alması gerekeceğine vurgu yaparak, "aylar sürecek sıcak çatışma" yaşanacağını savundu. İsrail ordusunun bu uzun sürede dahi Filistinli direniş gruplarını "tamamen yok edemeyeceği" öngörüsünde bulunan Brik, "Bu durum Hamas için büyük bir zafer olarak görülecek." ifadelerini kullandı. Brik, Gazze'ye müdahalenin "bölgesel savaşa dönüşebileceği" uyarısında da bulunarak, "havadan saldırıya devam edilmesi" ve "kuşatmanın birkaç ay devam etmesi" gerektiğini söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM