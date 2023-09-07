İsrail'de Yüksek Mahkeme kararı protesto edildi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti yanlısı sağcı gruplar, tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Mecliste onaylanan yasayı yakında görüşmesi beklenen Yüksek Mahkeme'nin önünde 'hükümete destek gösterisi' düzenledi. İktidardaki koalisyonun ortağı sağcı ve aşırı sağcı partiler ile hükümet yanlısı aşırı sağcı örgütlerin çağrısı üzerine, binlerce kişi Batı Kudüs'te İsrail Meclisi yakınlarındaki Yüksek Mahkeme çevresinde toplandı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti yanlısı sağcı gruplar, tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Mecliste onaylanan yasayı yakında görüşmesi beklenen Yüksek Mahkeme'nin önünde "hükümete destek gösterisi" düzenledi.

İktidardaki koalisyonun ortağı sağcı ve aşırı sağcı partiler ile hükümet yanlısı aşırı sağcı örgütlerin çağrısı üzerine, binlerce kişi Batı Kudüs'te İsrail Meclisi yakınlarındaki Yüksek Mahkeme çevresinde toplandı.

Gösteriye, hükümet ortağı aşırı sağcı partiden bakan ve milletvekilleri de katıldı.

İsrail bayraklarının yanı sıra Yüksek Mahkeme'yi eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, "Yüksek Mahkeme beni iptal etme" sloganları attı.

Hükümetin yargı düzenlemesinde gözler Yüksek Mahkeme'ye çevrildi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Mecliste 24 Temmuz'da onaylanan hükümetin yargı düzenlemesi kapsamındaki "Akla Yatkınlık Yasası"nı 12 Eylül'de görüşecek.

Yasa, Yüksek Mahkeme'nin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, akla yatkın olmadığı veya çıkar çatışması doğurduğu" gerekçeleriyle bozma yetkisini elinden alıyor.

İsrail'de henüz bir anayasa bulunmuyor. Ülkedeki 13 "Temel Kanun" gelecekteki anayasanın taslağı olarak kabul ediliyor. Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı yasaları Temel Kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edebiliyor.

Hükümet, yargı düzenlemesi kapsamında onayladığı yasaların Temel Kanunlarda bir değişiklik olduğunu belirtiyor.

Yüksek Mahkeme'nin bugüne kadar Temel Kanunlarda yapılan değişikliğe müdahale etmediğine işaret eden hükümet, Yüksek Mahkeme'nin yargı düzenlemesi paketindeki onaylanan Temel Kanun değişikliklerini iptal edemeyeceğini savunuyor. Yargı düzenlemesi karşıtları ise söz konusu yasaların "sistem değişikliği yaptığını, bu nedenle Meclisteki salt çoğunlukla kabul edilerek yargı denetiminden muaf tutulamayacağını" değerlendiriyor.

Hükümetin yargı düzenlemesi

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin, bu yılın başında göreve geldikten sonra duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı, ülke çapındaki kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul edilmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkıyor.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı çıkan protesto hareketi, yaklaşık 9 aydır gösterilerine devam ediyor.