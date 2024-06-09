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Reisi'nin ölümünün ardından sandığa gidiyorlar! İşte İran'ın 6 Cumhurbaşkanı adayı

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İran'da İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 28 Haziran'da gerçekleştirilecek 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı kabul edilen 6 isim belli oldu. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın adaylığı ise 3'üncü kez kabul edilmedi.

İran İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı kabul edilen 6 ismi açıkladı. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın adaylığı ise 3'üncü kez veto yedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 28 Haziran'da düzenlenecek 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıkları kabul edilen isimler belli oldu. Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aday listesini İçişleri Bakanlığına göndermesinin ardından konsey tarafından onaylanan 6 ismin yer aldığı liste açıklandı.

İRAN'DA SEÇİME 6 ADAYLA GİDİLİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tamamı erkek adaylardan oluşan listede, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi, eski Güvenlik Konseyi Sekreteri Said Celili, Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, Gaziler Vakfı Başkanı Amir Hüseyin Gazizade Haşemi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yer aldı.

Reisi'nin ölümünün ardından sandığa gidiyorlar! İşte İran'ın 6 Cumhurbaşkanı adayı

AHMEDİNEJAD'IN ADAYLIĞI BİR KEZ DAHA KABUL EDİLMEDİ

Adaylık başvurusunda bulunan 74 isim veto edildi. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve Eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin adaylıkları kabul edilmedi. Ahmedinejad'ın adaylığı 2017 ve 2021 yıllarının ardından üçüncü kez, Laricani'nin ise iki kez reddedilmiş oldu. Laricani'nin 2021 yılında da adaylığı kabul edilmemişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 6 aday, seçim kampanyası faaliyetlerini 27 Haziran 08.00'a kadar sürdürebilecek.

Reisi'nin ölümünün ardından sandığa gidiyorlar! İşte İran'ın 6 Cumhurbaşkanı adayıEski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad

İRAN 28 HAZİRAN'DA SANDIK BAŞINA GİDECEK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle cumhurbaşkanlığı yetkisi verilmişti. Daha sonra Muhbir'in ev sahipliğinde seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplantı düzenlenmişti. Toplantıda Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.

Reisi'nin ölümünün ardından sandığa gidiyorlar! İşte İran'ın 6 Cumhurbaşkanı adayı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 30 Mayıs'ta başlayan aday kayıt süreci 3 Haziran'da sona ermişti. 5 gün süren başvuru sürecinde toplam 80 isim adaylık başvurusunda bulunmuştu.

REİSİ'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HELİKOPTER KAZASI

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 yetkili de yaşamını yitirmişti. Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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