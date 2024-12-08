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Irak'tan 'Suriye' açıklaması: Ülkenin toprak bütünlüğü korunmalı

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Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada Esad rejiminin devrilmesinin bölgenin istikrarı için önemine vurgu yaptı. El-Avadi, Suriye halkının özgür iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Irak hükümeti, tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiği ve Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Suriye'de Beşşar Esad'ın ve 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Irak hükümetinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Avvadi, "İstikrar çabalarını ilerletmek, güvenliği, kamu düzenini ve kardeş Suriye halkının can ve mallarını korumak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle uluslararası temaslarının sürdüğünü" ifade etti.

Irak'tan 'Suriye' açıklaması: Ülkenin toprak bütünlüğü korunmalı

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE BAĞIMSIZLIĞININ KORUNMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

"Tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerekiyor." diyen Avvadi, "Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının sadece Irak için değil, aynı zamanda bölgenin güvenliğiyle olan bağlantısı nedeniyle de son derece önemli olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN İÇİŞLERİNE KARIŞILMAMALI"

Irak Hükümet Sözcüsü Avvadi, açıklamasına şöyle devam etti: "Irak hükümeti, kardeş Suriye halkının menfaatleri doğrultusunda, Suriye'deki tüm bileşenleri kapsayan çoğulcu bir politikanın benimsenmesine yol açacak bir diyaloğun başlaması yönündeki tüm uluslararası ve bölgesel çabalara destek veriyor. Suriyelilerin insani ve sivil haklarını koruyan, onurlu Suriye halkının sahip olduğu kültürel, etnik ve dini çeşitliliği destekleyen anayasanın, Suriye için bir zenginlik kaynağı olan bu çoğulculuğun ön yargısız ve ihmal edilmeden korunması gerekmektedir. Suriye'nin içişlerine karışılmaması gerektiğini, bunun Suriye'deki durumu daha fazla çatışma ve bölünmeye sürüklemekten başka bir işe yaramayacağını hatırlatıyoruz."

Irak'tan 'Suriye' açıklaması: Ülkenin toprak bütünlüğü korunmalı
Kaynak: AA / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Irak keşke kendi toprak bütünlüğünü de koruyabilse, içindeki özerk bölgeler kendini devlet sanıyor sonra

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