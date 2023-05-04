İmamoğlu: Vatan, bayrak namustur, milletin onuru namustur

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Denizli'ye giderken 'Milleti bölene oy vermeyin' diye asılı afişler gördüğünü belirterek, "Bu akıl ne biliyor musunuz? Bu akıl şu; bana oy verenler milli ve yerli, bana oy vermeyenler vatan haini, hadi oradan. Herkes namusu için yaşar.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Denizli'ye giderken 'Milleti bölene oy vermeyin' diye asılı afişler gördüğünü belirterek, "Bu akıl ne biliyor musunuz? Bu akıl şu; bana oy verenler milli ve yerli, bana oy vermeyenler vatan haini, hadi oradan. Herkes namusu için yaşar. Vatan namustur, bayrak namustur. Milletin onuru namustur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. "Balkon konuşmasında kalp yapan elleri görmemize 10 gün kaldı" diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, "Hak yiyen gidecek Kemal amca gelecek. İlk turda bitirelim. Yedinci ok hanımcılık, güzel günler göreceğiz. Bizim sesimizi bir tek sizin yokluğunuz kısar. Sesinizi asla kıstırmayacağız. Trakya gençleri öpüyorum sizi. Her şey çok şugar olacak. Bu memleketin güzel çocukları, gençleri pırlanta delikanlıları. Bu şehrin güzel insanları, sizlerle buluştuk. Çok önemli, çok tarihi bir seçime gidiyoruz. Bu ülkenin vatanseverleri olarak bu seçimde Türkiye'nin dengesini yeniden sağlamak zorundayız hep beraber. Türkiye'nin dengesi ne yazık ki tehlikeli bir şekilde bozuldu. Ne yazık ki bunlara bıraksak, bu memleketi yere çakılmak üzere bir sürece doğru ilerliyorlar. Ülke olarak bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Daha fazla bekleyemeyiz. Ülkenin dengesini bozanları 14 Mayıs'ta evlerine yollayacağız. 22 yıldır ülkemizin ekonomik dengesini kökünden bozanlar ne yazık ki çok kazananlara daha çok kazandırırken az kazananın elindeki bile gitti. Zengin daha çok zengin oldu, fakir daha çok fakir oldu. Gençlerimiz hak ettikleri halde kamuda iş bulamıyorlar. Hak etmeyenler mülakat marifetiyle işe yerleştiriyorlar. Biz mülakatı buruşturup çöpe atacağız. Haksız kazanç elde edenlere, devletin kapıları sonuna kadar açıldı. Adalet terazisinin dengesini yerle bir ettiler. O terazi ne yazık ki artık halktan yana değil, güçlüden yana tartmaya başladı. Adamına göre hukuk, adamına göre adalet dönemi başladı" dedi.

İstanbul'da gece gündüz çalıştıklarını söyleyen İmamoğlu, "Onların yapamadıkları metroları yaptık. Onların bitiremedikleri işleri biz bitirdik. Durdurdular. Bakın iktidar onlarda, belediye onlarda. Onların yaptığı ayrımcılığı biz yapmayacağız. Herkesle aynı masada çalışacağız. Milletle aynı masada çalışacağız. Şimdi bu güzel meydanda evdeki güzel hanımefendiler, beyefendiler siz de bize eşlik edin. Bu kalan günler içerisinde, on günümüz kaldı. Çok çalışacağız. Eşimizle, dostumuzla, akrabamızla konuşacağız. Onlara diyeceğiz ki bu iktidarın tek derdi adalet, bu yeni iktidarın Millet İttifakı iktidarının tek derdi çocuklarımız, gençlerimiz. Onların geleceği ve bu iktidarın tek derdi bu milletin birlikte olması, bir olması, iri olması, diri olması. Bu Milletin İttifakı'nın tek derdi, bu topraklardaki Hazreti Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin, Yunus Emre'nin o güzel felsefesinin her sathına yayılması, insanlarının birbirini sevmesi, sayması, teknolojiyi yakalayan, 21'inci yüzyılın en öndeki ülkelerinden biri olmasını sağlamak bu ittifakın tek derdi. Bunu anlatın" diyerek konuşmasını tamamladı.