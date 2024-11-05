İmamoğlu'ndan "Siyasetini tasvip etmiyorum" diyen Bahçeli'ye jet yanıt

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt'un ardından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı. Kayyum kararları kamuoyu gündeminde sıcaklığını korurken siyasilerden de art arda hamleler geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararları başta olmak üzere gündemdeki çeşitli konuları görüşmek üzere AK Parti dışındaki siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etti.

İmamoğlu'nun görüşme talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanıtı merak ediliyordu. Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından İmamoğlu'nun randevu talebini reddettiğini söyledi ve "İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmiyorum. Bu istismara MHP'yi bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranıyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE JET YANIT

Ekrem İmamoğlu'na gazeteciler tarafından Bahçeli'nin randevu talebine yanıtı soruldu. İmamoğlu şunları söyledi:

"İstismar diye bir kelimeyi bırakın ruhumuzdan, yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde, ahlaklı, erdemli, sadece siyaset değil, kişilik olarak da hayatımızı buna adamış bir pozisyondayız. Nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Ailemizde de kişisel yaşamımda da siyaset kültürümüzde de CHP'li olmanın kültüründe de var olan bir şeydir. Bundan asla hiç kimse endişe etmemeli. Hatta bir adım ileri gideyim, edemez de. Bu kişisel fikridir ama asla bize ne yapışır ne dokunur. Siyaset tarzımı beğenmeme tarzı da kişisel fikridir ama gönül isterdi ki buluşalım, konuşalım. Sonuçta TBMM çatısı altında, bütün yerel yönetimleri temsil eden TBB Başkanı olarak, ki bunun içinde haksızlığa uğradığında MHP'li belediye başkanlarını da savunacak kurum olan TBB'nin herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir bu ziyaretler. Randevumuzu uygun bulmamış olabilir ama ben randevu talebimizi buradan yineliyorum. Üzerinde dursun yük olarak. Kendileri düşünmeye devam eder inşallah diye temennide bulunayım."