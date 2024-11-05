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İmamoğlu'ndan "Siyasetini tasvip etmiyorum" diyen Bahçeli'ye jet yanıt

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İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararlarının yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili siyasi partilerden randevu talep eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, MHP lideri Bahçeli ret yanıtı vermişti. Bahçeli'nin "Ekrem Bey'in siyasetini tasvip etmiyorum" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bu kişisel fikridir asla bize ne yapışır, ne dokunur." dedi.

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt'un ardından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı. Kayyum kararları kamuoyu gündeminde sıcaklığını korurken siyasilerden de art arda hamleler geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararları başta olmak üzere gündemdeki çeşitli konuları görüşmek üzere AK Parti dışındaki siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etti.

İmamoğlu'nun görüşme talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanıtı merak ediliyordu. Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından İmamoğlu'nun randevu talebini reddettiğini söyledi ve "İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmiyorum. Bu istismara MHP'yi bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranıyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE JET YANIT

Ekrem İmamoğlu'na gazeteciler tarafından Bahçeli'nin randevu talebine yanıtı soruldu. İmamoğlu şunları söyledi:

"İstismar diye bir kelimeyi bırakın ruhumuzdan, yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde, ahlaklı, erdemli, sadece siyaset değil, kişilik olarak da hayatımızı buna adamış bir pozisyondayız. Nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Ailemizde de kişisel yaşamımda da siyaset kültürümüzde de CHP'li olmanın kültüründe de var olan bir şeydir. Bundan asla hiç kimse endişe etmemeli. Hatta bir adım ileri gideyim, edemez de. Bu kişisel fikridir ama asla bize ne yapışır ne dokunur. Siyaset tarzımı beğenmeme tarzı da kişisel fikridir ama gönül isterdi ki buluşalım, konuşalım. Sonuçta TBMM çatısı altında, bütün yerel yönetimleri temsil eden TBB Başkanı olarak, ki bunun içinde haksızlığa uğradığında MHP'li belediye başkanlarını da savunacak kurum olan TBB'nin herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir bu ziyaretler. Randevumuzu uygun bulmamış olabilir ama ben randevu talebimizi buradan yineliyorum. Üzerinde dursun yük olarak. Kendileri düşünmeye devam eder inşallah diye temennide bulunayım."

İmamoğlu'ndan
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıdehide:

Sana dokunan dokunmuş. Böyle şovlara karnımız tok bahçeli doğru söylemiş. Sen Ne Reise ne Bahçeliye yaklaşamazsın bile seviye olarak

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

İşte İmamoğlu’na kazandıran şey bu! İmamoğlu’nu sevdiren şey. Nezaket, saygı, üslup… bazıları gibi ipini koparmışçasına sağa sola saldırmıyor! Üslubunu ağzını bozmuyor, çirkeflik yapmıyor!

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

Sana zaten yapışan bir şey yokki yüzüne tükürseler yağmur yağıyor dersin

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Haber YorumlarıÖmer As:

Ne kadar saçma sapan cevaplar varsa hepsi eko da. Bahçeli diyorki seni adam yerine koymuyorum eko da diyor biz gelmesini biliriz ??

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Haber YorumlarıYasin Şenol:

Civa gibisin akıp gidiyorsun

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Hangi makam olarak devlet başkanının karşısına çıkacak.Basit bir belediye başkanı.Hem sana ne senin genel başkanın yokmu. pardon genel başkan buydu zaten.

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Allah göstermesin bu adam Cumhurbaşkanı falan olsa ülkeye roket füze atsalar bana dokunmadı der geçer

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

MHP'Lİ BAHÇELİ, ÜLKEDE HUZUR VE REFAHI İSTEYEN İMAMOĞLU'NU İSTEMEMESİ GAYET DOĞAL. NEREDE KAOS ORADA MHP. BENCE DEVLET BAHÇELİ TFF BAŞINA, YADA SPOR BAKANI YAPMALI. ŞAMPİYNLAR LİGİ HAYALİ KURUP DURSUN.

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Haber YorumlarıQuantum:

Aynı bahçeli zamanında iktidarında siyasetini hiç tasvip etmiyodu. Meydanlarda esip gürleyerek hakaretler yağdırıyodu. O dönem söylenenler hala hafızalarda. Sonrasındaki U dönüşüde herkesin malumu

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Haber YorumlarıEvvab:

sana ne yapışıyor ki teflon Ekrem. ağzından yalandan başka birşey çıkmıyor.

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