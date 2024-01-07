İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi heyecan dorukta. Adaylarını bugün kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçerken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da adı geçtiği görev için Ak Parti, İBB adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti.