İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için "200-300 kişiler umursamıyoruz" sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi - Haberler

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İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için "200-300 kişiler umursamıyoruz" sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde otobüsüne gazeteci Nagehan Alçı'nın da binmesi İmamoğlu'nu destekleyenlerin tepkisini çekti. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "200-300 kişiler, umursamıyoruz" sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi.

Trabzon'a yaptığı ziyaret nedeniyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne binen gazeteciler arasında Nagehan Alçı'nın da yer alması, tartışmaları beraberinde getirdi.

İmamoğlu'nu destekleyenler otobüste çekilen fotoğrafın ardından adeta eleştiri yağmuru başlattı. Çok sayıda kişi, seçim döneminde İmamoğlu ve muhalefet karşıtı bir söylem yürüten Alçı'nın otobüste yer almasını yadırgadığını belirtti.

Tartışmalar üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "Medyanın kendi içindeki tartışması. Topu topu 200-300 kişi, önemsemiyoruz" ifadelerini kullandı. Ongun'un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özellikle İBB Başkanı İmamoğlu'nu destekleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları anketlerin ve tweetlerinin görüntülenme sayılarını paylaşarak "Hani 200-300 kişiydi" mesajını verdi. İmamoğlu'nun fotoğrafını eleştirenler arasında sanatçılar Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar da vardı. Sanatçıların tweetlerine çok sayıda beğeni geldi.

İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi

İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi

İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi

İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı, Murat Ongun, Politika, Güncel, Haberler

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