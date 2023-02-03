İmamoğlu: 6'lı Masa'nın çalışmalarının neferi olacağız (2)

KEŞAP VE ESPİYE BELEDİYELERİNİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı'ndaki miting programının ardından Keşap ve Espiye ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, ardından Tirebolu Belediyesi'ni ziyaret etti. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, daha sonra Tirebolu Meydan Düzenleme Projesi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, kendisine verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına tepki göstererek "Bu haysiyet saldırısıdır. Yaptığımız mücadele haysiyet mücadelesidir. Verilen kararlar, mahkeme kararları, soruşturmalar, terör soruşturmaları işte bütün bunlar siyasi kararlardır. O mahkemeden o kararların çıkması için yaptıkları organizasyonları tek tek biliyoruz. Sadece yerel mahkemeyi değil, mahkemenin içindeki kadroları, savcısından hakimine nasıl baskı altına aldıklarını biliyoruz. Orada adalet olmaz. Orada yargı, yargı olmaktan çıkar. Sizden olmayanlara ne yazık ki tehlikeli bir silaha dönüşür. O yüzden mahkemeden çıkmış olsa da o karar yanlıştır. O kararı reddediyoruz. O kararı milletimiz reddediyor. Hiçbir vicdan kabul etmiyor" dedi.

İmamoğlu ile birlikte ziyaretlerde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, İstanbul'un Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Torun, "İçişleri Bakanına buradan sesleniyorum; bu adaletsizliğe artık 'dur' deyin. Bakın defalarca yaptınız bunları. Sonuç alamadınız. Her defasında söylediğiniz sözler gerçek dışı çıktı. Hiçbiri ispatlanamadı. Ama sürekli buradan bir algı yaratarak, yani sanki CHP'li belediyelerde bir olumsuzluk varmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Vatandaşımız her şeyin farkında. Belediyelerimizin hangi koşullarda çalıştığını, vatandaşımıza nasıl hizmet ettiğini biliyoruz. Onlar hizmet ettikçe siz tabii ki bunu hazmedemiyorsunuz. Hazımsızsınız ama size yedirilecek belediye başkanı da yok, diz çökecek belediye başkanı da yok. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Gidiyorsunuz, bu panikle de belediyelerimize saldırıyorsunuz. Haksız hukuksuz işlemler yapıyorsunuz. Ama ve asla başaramayacaksınız. Bunun cevabını yapılacak ilk seçimde sandıkta milletimiz verecek ve bu haksızlığa hukuksuzluğa 'dur' diyecek" dedi.

Mustafa KIRLAK/GİRESUN,