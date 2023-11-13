İlkadım Belediye Meclisi Üyesine Saldırı Protesto Edildi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da İlkadım Belediye Meclisi üyesinin Hatice Çakır'ın, meclis toplantısında "Ben Cumhuriyet Kadınıyım" şiirini okumasının ardından AKP ve MHP'li üyeler tarafından sözlü saldırıya uğraması, Onur Anıtı önünde protesto edildi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Burada kasıt arayanlar hiçbir şey bulamayacaklardır. Cumhuriyetimizin 100. yılında CHP, toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya ve cumhuriyetin 2. Yüzyılında tam da cumhuriyetin kuruluş felsefelerine uygun davranmaya her geçen gün bir öncekinden çok daha kararlı, çok daha tutarlı ve çok daha çalışkan bir şekilde gayret edeceklerdir" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Belediye Meclis toplantısında Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Meclis salonunda Gülseren Akdaş'ın 'Ben Cumhuriyet kadınıyım' isimli şiirini okumasının ardından AKP'li ve MHP'li Meclis üzerleri tarafından sözlü saldırıya uğraması CHP İlkadım ilçe örgütü tarafından protesto edildi.

"BÜTÜN CUMHURİYET KADINLARININ YANINDAYIZ"

CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Teletar şunları söyledi:

"Bugün 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetin tam da anlamına binaen, İlkadım Belediye Meclis'inde kadın üyemiz sevgili Hatice Çakır'ın okuduğu şiire karşılık, AKP ve MHP'li Grup Başkanvekillerinin verdiği tepki üzerine bizler de bu açıklamayı yapmayı zorunlu bulduk. Cumhuriyet elbette ki Atatürk devrim ve ilkeleriyle kadınlarımıza çok şey kazandırdı. Başta seçme ve seçilme hakkını dünyada ilk defa, büyük önder Atatürk sayesinde Türk kadını elde etti. Kısacası Türk kadını eşit yurttaşlık kavramına kavuşmuştur. Bu anlamda sayın Hatice Çakır, bütün kadınları temsilen Cumhuriyet Bayramının 100. yılı nedeniyle İlkadım Belediye Meclis'inde bir şiir okumuştur. Bu şiirle anlatılmak istenen aslında tüm kadınların eşit yurttaşlık hakkına sahip olmalarının özüdür. Bu anlamda kendisini kutluyoruz. Bütün cumhuriyet kadınlarının yanında olduğumuzu onlarla birlikte yaşam biçimimizi belirlediğimizi açıklıyoruz."

Hatice Çakır, "Hepiniz bugün güç verdiniz, değer verdiniz, katılımınız için teşekkür ediyorum. Biz bu şiiri başkanımın da söylediği gibi Cumhuriyet Bayramı'ndan 2 gün sonra Meclis'te tüm kadınlar adına, okumak istedik. Bütün kadınların eşit haklara sahip olduğunu bildiren bu şiiri tekrar sizlerle okumaktan ve paylaşmaktan gurur duyuyorum. Bu şiiri her yerde ve her zaman okuyacağımı da belirtmek istiyorum" dedi.

"BURADA KAST ARAYANLAR HİÇBİR ŞEY BULAMAYACAKLAR"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 15 gün önce, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama duygularıyla okuduğu şiir, birileri tarafından bizce anlaşılamamış ama kendileri kendi mantık çerçevesinde anlamak istedikleri gibi anlamışlar. Halbuki, şiirin içinde Nenehatun'dan, Kara Fatma'ya kadar bütün kadınlarımızdan bahsediliyor. Halbuki birkaç gün önce şekillenen MYK'mız ortada duruyorken bu şiiri, yanlış bir şekilde algılayanlar, algılamaya meftun olanlar bence büyük bir yanılgı içerisindeler. Şu anda bulunan hazirunda her kesimden insanımız var. Bakıldığına fotoğraf karesine net bir şekilde görülmekte. Burada kasıt arayanlar hiçbir şey bulamayacaklardır. Cumhuriyetimizin 100. yılında CHP, toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya ve cumhuriyetin 2. Yüzyılında tam da cumhuriyetin kuruluş felsefelerine uygun davranmaya her geçen gün bir öncekinden çok daha kararlı, çok daha tutarlı ve çok daha çalışkan bir şekilde gayret edeceklerdir.

"BİR KADINA KULLANILMAYACAK BİR DİL KULLANILMIŞ"

Saygısızca dil kullanılmış. Bir kadına kullanılmayacak şekilde diller kullanılmış ve uzun bir tartışmadan daha sonra birazcık daha kabalaşan ifadeyle iki tane meclis üyesi birisi AKP'den diğeri MHP'den salonu terk ederken sevgili Belediye Meclis üyesi Hatice hanıma 'terbiyesiz', buna benzer, bu anlama gelen hakaretlerde bulundular. 'Terbiyesiz' kelimesi çok net bir şekilde var. Biri de benim burada söyleyemeyeceğim, bir şekilde sözlü bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır. Bunu ben burada açıklama durumunda değilim ama bu konu dava konusu olduğunda tutanaklarda görülecektir. Biz bunu sindiremediğimiz için cumhuriyetin bir kadınına, partimizin bir belediye meclis üyesine hepsinden önce yıllardır partimize hizmet etmiş, sayın Hatice hanıma bunu içimize sindiremediğimiz için ve destek olmak amacıyla burada toplandık. Kurultay sürecimiz ve 10 Kasım törenleri ve sevgili merhum başkanımız Muzaffer Önder anısına yaptığımız toplantılar nedeniyle bugüne kaldı maalesef ama gördüğünüz gibi tüm sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve partimizin birçok üyelerinin katılımıyla burada hep bir arada olduk."