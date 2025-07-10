İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Altun'un yeni görevi ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığı oldu.

DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşanan gelişme kamuoyunda büyük ses getirirken görev değişikliğinin ardından bugün İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yeni başkan Burhanettin Duran görevi Fahrettin Altun'dan devraldı.

"UZUN YILLAR BİRLİKTE ÇALIŞIP KİTAP YAZDIK"

Törende konuşan Altun şunları söyledi: "7 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tebliğ ettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı görevini çok kıymetli dostum, kardeşim değerli hocam İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'a teslim ediyorum. Gerçekten bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım Burhanettin Başkanımızla değerli hocamla biz birlikte uzun yıllar çalıştık.

Sayın Cumhurbaşkanımız bizi göreve atadığı günden bu yana bizler zatı devletlerinin vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler, dezenformasyonla mücadele, ülke markalama gibi alanlarda bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüttük. Devletimizin söylem birliğinin tesisi, devlet millet ilişkilerinin iletişiminin daha da nitelikli hale getirilmesi için uğraş verdik. İletişim Başkanlığımızın kurulduğu günden bu tarafa ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlanmasını kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret sarf ettik. Yine İnsan Kaynakları altyapımızı finansal imkanlarımızı hukuki zeminimizi güçlendirmek için çaba sarf ettik. Bütün bu süreçte değerli arkadaşlar ne yaptıysak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sağladığı imkanlar, önümüze koyduğu vizyon ve destek sayesinde yaptık, yapabildik. Kendisine müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

"TEMPOLU BİR ÇALIŞMA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Burhanettin Duran ise "Bu kutlu görev Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği İletişim Başkanlığı görevi. Bunu devralmak kardeşim dostum Fahrettin Altun'dan devralmak benim için apayrı mutluluk vesilesi. Tempolu bir çalışma olacağına inanıyorum. Devlette devamlılık esas biz de bu bayrağı daha ileri taşımaya çalışacağız. Türkiye'nin sesi yüzü ve vicdanı olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yapacağımız hizmetlerde bize güç versin." diye konuştu.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, 1993'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev aldı. Daha sonra 2001-2009 yılları arasında aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi oldu.

2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent olan Duran, 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Burhanettin Duran, 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörü oldu. Duran, 2014 yılında ise Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü olarak göreve başladı. 16 Mayıs 2024 tarihli karar ile Dışişleri Bakanı Yardımcılığı'na getirilen Duran, 10 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı oldu.