İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Filistin topraklarında soykırım gerçekleştiren İsrail'in, iletişim sahasında da hakikat soykırımı gerçekleştirmeye çalıştığına hepimiz şahit olduk. Bu soykırıma karşı bütün güçlerimizi seferber etmek zorundayız. Ürettikleri yalanlar, servis ettikleri yanıltıcı bilgilerle uluslararası kamuoyunu kendi lehlerine olacak şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar. Bizler, bu yalanları ifşa ederken, Dezenformasyona karşı doğru bilgiyi, hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna ulaştırma gayretinde olduk" dedi.

İnsani meseleleri sinema anlatımıyla gündeme taşımayı amaçlayan TRT Humanitarian Film Festivali, bu yıl 8'inci kez düzenlendi. Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival, çeşitli sahne performansları ile başladı. Ardından programda, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı konuşma yaptı.

"Tek kutuplu dünyanın sineması da, empatiden uzak, mazlumların sesine sağır, acılarına karşı hissiz ve gerçekleri karşısında amaydı"

Beyaz perdenin şekillenmesine değinen İletişim Başkanı Duran, "Beyaz perde, 20'nci yüzyılda ulus devletleri aşan bir dünya hakimiyetine ulaştı. Özellikle soğuk savaş döneminde, insanlık namına kayıt altına aldığı iddia edilen çıkarlara hizmet ediyordu. Güç ve iktidar kaynaklı söylemler, kitlelerin bu çıkarlara rıza göstermesini sağlamak amacıyla şekillendiriliyordu. Tek kutuplu dünyanın sineması da, empatiden uzak, mazlumların sesine sağır, acılarına karşı hissiz ve gerçekleri karşısında amaydı. Popüler sinema ve kahramanlar, sinemayı karşımıza sıklıkla egemen söylemlerin meşrulaştırılmasının bir aracı olarak çıkardı. Sinemanın imgesel ve fikirsel olarak irdelendiği konuların ardında apaçık bir propaganda faaliyeti vardı. 21'inci yüzyılda teknolojik imkanlar, bu hegomonik rıza üretimine, daha elverişli bir ortam sağladı. Bugün algoritmaların örgütlü davranışları, bu söylemler arasında yürütülen bilinçli manipülasyonlara hizmet etmektedir. Bu sayede, ikna etme, hedef gösterme ve ötekini etiketleme pratikleri dijital mecralarda, olağan hızıyla devam etmektedir. Yakın zamana kadar, bu hakim anlatının alarmizm alışkanlığı ile sorunsallaştıramayacağı bir grup, bir ülke, kötü gösteremeyeceği bir düşünce, bir topluluk yoktur" şeklinde konuştu.

"İsrail'in, iletişim sahasında da hakikat soykırımı gerçekleştirmeye çalıştığına hepimiz şahit olduk"

"Temel iletişim stratejisini, biz ve onlar karşıtlığı oluşturan ancak bu karşıtlığı asla açıktan dile getirmeyen anlatıyla karşı karşıyayız" diyen İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İmalarda, edilgen ve dolaylı anlatımlarda, bu zihniyet dünyasının ipuçlarını arıyor. Bize yönelik olumlu atıflarla devamlı olarak olumsuz atıflara yönelik izini sürüyorduk. Bugün, bu devasa mekanizmanın değiştiği gerçekliğin içerisinden geçiyoruz. İnsanlığın can çekiştiği bir dünyada, vicdanın sesi olma gayesi ile yola çıkan festivalimizi kutluyorum" dedi.

Duran, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına da dikkat çekerek, "Filistin topraklarında bir soykırım gerçekleştiren İsrail'in, iletişim sahasında da hakikat soykırımı gerçekleştirmeye çalıştığına hepimiz şahit olduk. Bu soykırıma karşı bütün güçlerimizi seferber etmek zorundayız. Ürettikleri yalanlar, servis ettikleri yanıltıcı bilgilerle uluslararası kamuoyunu kendi lehlerine olacak şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar. Bizler, bu yalanları ifşa ederken, dezenformasyona karşı doğru bilgiyi, hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna ulaştırma gayretinde olduk. Bu festival vesilesiyle, kamuoyuna ulaşan filmlerimizle bu hakikati görünür kılmanın bir aracıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödüller taktim edildi. Ödüllerini alan yarışmacılar, sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı