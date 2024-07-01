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İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

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Kayseri'de kız çocuğunun Suriye uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından, Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde gerilim tırmanırken, Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada Türkiye düşmanı unsurların provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Dün akşam saatlerinde Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Provokasyonlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, önceki gün Kayseri'de yaşanan, bugün ise Suriye'nin kuzeyinde yaşanan provokatif olaylara ilişkin dikkat çeken mesajlar paylaştı. Altun "Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacakCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

"BAZI MAHFİLLERİN, ÜLKEMİZİN HUZURUNU BOZMA ÇABALARI AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Altun, "Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır. Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

VATANDAŞLARI UYARDI

Asılsız haberlere karşı vatandaşları da uyaran Altun, "Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

NE OLDU?

Önceki akşam, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Fahrettin Altun Sosyal Medya Türkiye Kayseri Suriye 3.Sayfa Yaşam Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (13)

Ahmet Yilmaz:

hikaye okumaya başladılar yersen tabiki

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SUNSET null:

"ülkemizin huzuru" diyor. aynı ülkede yaşadığımız konusunda emin değilim.

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Harbi Vatandaş:

Suriyedeki asker ve teccizat sayısını zaman geçirmeden hemen artırmak gerekiyor durum ciddi çünkü provakatörler rahat durmuyor .

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Beşiktaşlı:

Provakasyonlar olduğu doğrudur ve maalesef hep olacak. Ancak hükümetinde artık biraz kendi halkını ve sokağı dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Kötü giden herşeyi hep birilerine atarak bir yere varılamaycağı aşikar. Ekonomini düzeltemiyordan bir türlü, nerde yanlış yapıyorum diye kendisini sorgulaması lazım hükümetin. Bu halk çok vatansever ve sırf bu yüzden hala iktidara olan inancını kaybetmedi, muhalefete de bu yüzden güvenmediği gibi. Ama o da bi yer kadar sürer

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Kadir Tokay:

Sanki vatandaşın söylediklerini ciddiye alıyorsunuz. Millet sesini duyurmak için artık bu yollara başvuruyor. O zaman sizde millete kulak verin

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Murat KARACAN:

Çok uzağa gerek yok koy sandığı halkın önüne, yap refarandumu sor bak bakalım halk istiyor mu, istemiyor mu? hepimiz görelim!!!

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Black Mamba:

O Zaman olayın gerçeği ney siz söyleyin ki bizde her habere inanmayalim,,,,

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Ramazan Cingöz:

Türkiyede böyle olaylar olduğunda askerlerimizemi saldiracaklar

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Hafize Yaradanakul:

İsrailin arz-ı mev'ud hedefleri arasında Türkiye ve suriye toprakları yer alıyor. provokasyonlara gelmeyelim suç şahsidir cezasını çeker.

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ismail Yasin:

hikaye kütüphane de çok ..

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