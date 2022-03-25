Aradaki fark 4 puan! Ünlü anketçi, iki gün önce Kılıçdaroğlu'na sunduğu seçim anketini paylaştı

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Danışmanlık, 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 64 ili kapsayan araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ İLK SIRADA YER ALDI

Anket kapsamında vatandaşlara "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 30.4'ü AK Parti yanıtını verdi. CHP ise yüzde 26.2 ile ikinci sırada yer aldı. Ana muhalefet partisini yüzde 14.8 ile İYİ Parti takip etti. Dördüncü ve beşinci sırada ise HDP ile MHP yer aldı.

işte MAK'ın seçim anketinden çıkan sonuç;

İKİ GÜN ÖNCE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, iki gün önce elinde bir dosya ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Kulat, bu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile son siyasi gelişmeler ve partisinin gelişmeler karşısındaki yaklaşımı üzerine çok faydalı bir sohbet imkanımız oldu. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkürler" ifadelerine yer vermişti.