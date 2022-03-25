Aradaki fark 4 puan! Ünlü anketçi, iki gün önce Kılıçdaroğlu'na sunduğu seçim anketini paylaştı - Haberler

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Aradaki fark 4 puan! Ünlü anketçi, iki gün önce Kılıçdaroğlu'na sunduğu seçim anketini paylaştı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4, CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.2 olarak belirlendi. Araştırma şirketinin sahibi Kulat, iki gün önce elinde bir dosya ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Danışmanlık, 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 64 ili kapsayan araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ İLK SIRADA YER ALDI

Anket kapsamında vatandaşlara "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 30.4'ü AK Parti yanıtını verdi. CHP ise yüzde 26.2 ile ikinci sırada yer aldı. Ana muhalefet partisini yüzde 14.8 ile İYİ Parti takip etti. Dördüncü ve beşinci sırada ise HDP ile MHP yer aldı.

işte MAK'ın seçim anketinden çıkan sonuç;

İki gün önce elinde dosya ile Kılıçdaroğlu'na giden ünlü anketçi, son seçim anketini paylaştı

İKİ GÜN ÖNCE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, iki gün önce elinde bir dosya ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Kulat, bu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile son siyasi gelişmeler ve partisinin gelişmeler karşısındaki yaklaşımı üzerine çok faydalı bir sohbet imkanımız oldu. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkürler" ifadelerine yer vermişti.

İki gün önce elinde dosya ile Kılıçdaroğlu'na giden ünlü anketçi, son seçim anketini paylaştı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Kulat, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

ferfer:

mansur yavaş aday gösterilirse bütün işler değişir chp büyük farkla kazanır ve akp tarihe gömülür

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özen66:

her secım oncesınde olan şey. kemal ıyı pehlıvanmıs 10 yıldır yenılgıye doyamadı gıttı

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Kerim DEMIR:

Garip bir şekilde Millet Akp yi istemıyor Ama Chp yıde istemıyor . Yeni taze bır lider bır parti istiyor ıyı kadrolarıyla gelecek Ülkenın uzerınden ölü topragını kaldıracak bır parti.

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