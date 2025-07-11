Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek

Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, silah bırakma törenini barış sürecinin başarısı için önemli ve sevindirici bir adım olarak nitelendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek bu adımı barış sürecinin pekişmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Barzani açıklamasında, PKK'nın resmi bir törenle silah bırakma kararı almasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

"YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Barzani, IKBY yetkilileri, kanaat önderleri ve Türk basın mensuplarının katıldığı silah bırakma törenine ilişkin yaptığı açıklamasında bu gelişmenin yeni bir dönemin başlangıcını oluşturabileceğini ifade ederek "Bu adım, barış sürecinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi yolunda önemli ve umut verici bir aşamadır. Sürecin doğru bir rotaya girmesi için güçlü bir zemin hazırlayacağına inanıyoruz" dedi.

"IKYB HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIR"

IKBY'nin sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Barzani, "Her zaman olduğu gibi, barış sürecinin başarıya ulaşması için tüm desteğimizi sunmaya hazırız. Gerekli kolaylıkları sağlamaya ve üzerimize düşen rolü üstlenmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Açıklamasında bölgedeki hassas duruma da dikkat çeken Barzani, "Bu süreç, Orta Doğu'nun oldukça hassas ve kritik bir dönemden geçtiği bir zamanda başlamaktadır. Bu nedenle tüm tarafların azami çaba göstermesi gerekiyor. Unutmamalıyız ki, barış, sadece Türkiye için değil, tüm bölge halkları için hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

HERKESE TESEKKÜR ETTİ

Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürece verdiği destekten dolayı özel teşekkürlerini ileterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sürece öncülük ettiği ve destek verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Devlet Bahçeli'ye, Abdullah Öcalan'a ve barışın tesisi için katkı sağlayan herkese saygıyla teşekkür ediyorum" dedi.

IKBY'nin Süleymaniye kenti ile Dukan ilçesi arasında yer alan Casene mağarasında düzenlenen törenle, aralarında kadın ve erkeklerin de bulunduğu onlarca PKK'lı militan, ellerindeki silahları yakarak örgütün silahlı mücadeleye son vereceğini ilan etti. Bu gelişme, örgütün siyasal alana yönelme hazırlığı olarak yorumlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Değişen bir şey olmaz. Nasılsa desteğini hiç çekmemişti. Kuzey ırak'da faaliyet gösteren bir birim. Bağımsız değilse güvenme. Sahibinin sesini dinler

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Haber YorumlarıMirhan:

ABD, İsrail ve Türkiye kürtlere büyük kürdistan'ı kuracaklar. BOP proje boş proje değil

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