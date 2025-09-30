İİT Üyesi Ülkelerden Ortak Açıklama: Trump'ın Gazze Planını Destekliyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye Türkiye, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarının yaptığı ortak açıklamada, "Dışişleri Bakanları, Başkan Donald Trump'ın liderliğini ve Gazze'deki savaşı sona erdirme konusundaki samimi çabalarını memnuniyetle karşılamakta ve barışa giden yolu bulma konusundaki yeteneğine olan güvenlerini ifade etmektedirler" denildi.

Bölgedeki barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın öneminin vurgulandığı açıklamada, "Bu doğrultuda, bakanlar Başkan Trump'ın savaşı sona erdirme, Gazze'yi yeniden inşa etme, Filistin halkının yerinden edilmesini önleme ve kapsamlı bir barışı ilerletme yönündeki önerisi ile Batı Şeria'nın ilhakına izin vermeyeceğine dair açıklamasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bakanlar, ABD ile ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması için iş birliği içinde olacaklarını, bunun da bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde yapılacağını teyit etmektedirler" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki savaşı, Gazze'ye yeterli insani yardımın sınırsız şekilde ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail'in tam çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barışa giden yolu içeren kapsamlı bir anlaşmayla sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışma konusundaki ortak taahhütlerini yeniden teyit etmektedirler. Bu çözümde, Gazze'nin Batı Şeria ile tam olarak bütünleşen bir Filistin devleti uluslararası hukuka uygun şekilde kurulacak ve bu da bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasının anahtarı olacaktır" denildi. - DOHA